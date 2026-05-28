Когда лучше всего поливать растения во время жары: названо идеальное время

Полив сада является чрезвычайно важным, если вы хотите, чтобы ваши растения процветали, но важно делать это в нужное время суток, когда погода жаркая.

Эксперт по садоводству предостерегла от полива посреди дня, объясняя, что это может нанести больше вреда, чем пользы. Элиз Харлок, бренд-менеджер Prestige Flowers, объяснила, почему своевременный полив является ключом к сохранению здоровья сада в течение всего лета, пишет Express.

"Полив в самую жаркую часть дня – одна из самых больших ошибок, которую делают садоводы. Это не только приводит к бесполезной трате воды, но и может создавать стресс для ваших растений и даже нанести им вред", – сказала специалист.

Она добавила, что полив посреди дня может привести к быстрому испарению, оставляя растения без необходимой им влаги.

Когда солнце наиболее палящее, большая часть воды испаряется, прежде чем достигнет корней. Это означает, что, хотя садоводы думают, что дают растениям хорошее питье, большая часть этой воды на самом деле исчезает в воздухе.

Также существует распространенный миф, что капли воды на листьях могут усиливать солнечный свет и обжечь растение. Хотя это не так распространено явление, как многие считают, Элиз объяснила, что полив посреди дня все же может иметь негативные последствия.

Чтобы растения получили полную пользу, важно поливать их утром, пока солнце не стало слишком жарким.

"Лучшее время для полива – рано утром, в идеале до 10 утра. Это позволяет влаге проникнуть в почву и достичь корней, прежде чем солнце станет слишком сильным", – отметила эксперт.

Некоторые садоводы любят поливать вечером, но это может способствовать росту грибков и привлекать вредителей.

