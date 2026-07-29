Когда косить газон после дождя: эксперты указали на важную деталь

Каждый хозяин стремится поддерживать свой газон в ухоженном состоянии, однако капризы погоды часто срывают запланированный график стрижки. Поскольку влага и тепло значительно ускоряют рост травы, возникает соблазн скосить ее сразу после того, как капли перестанут падать с неба.

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Однако эксперты realsimple предупреждают, что работа с влажным газоном может нанести серьезный ущерб не только внешнему виду двора, но и самому оборудованию. Чтобы участок оставался густым и зеленым, важно знать, сколько времени нужно дать земле для высыхания и как правильно проверить ее готовность.

Почему не стоит косить мокрую траву

Стрижка влажного газона создает целый комплекс проблем для участка и техники. Мягкие от влаги стебли не срезаются ровно, а скорее рвутся, что делает кончики травы уязвимыми для болезней. Мокрые отходы слипаются в тяжёлые комки, которые забивают газонокосилку, а затем выпадают на участок плотным слоем. Эти комки мусора перекрывают доступ света и воздуха, вызывая высыхание травы, появление коричневых пятен и создавая благоприятную среду для размножения вредителей и грибковых инфекций.

Как определить готовность газона к стрижке

Для безопасного ухода за участком после дождя следует соблюдать несколько простых правил проверки:

Учитывайте количество осадков: после легкого мелкого дождя трава может высохнуть уже через час, но после сильного ливня специалисты советуют подождать не менее 24 часов; Проведите "тест шагом": постойте на траве несколько минут – если вокруг подошвы обуви скапливается вода или почва кажется слишком мягкой и втягивает ноги, стрижку следует отложить; Не срезайте слишком много: если из-за затяжных дождей трава сильно отросла, не пытайтесь скосить ее сразу до минимальной высоты, срезайте не более одной трети длины за один раз; Заточите ножи косилки: острые лезвия значительно легче справляются с влажными стеблями, сводят к минимуму образование комков и обеспечивают чистый, аккуратный срез.

OBOZ.UA предлагает узнать, как восстановить газон, который начал желтеть и сохнуть.

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