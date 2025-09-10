Когда День Екатерины в Украине: дата изменилась

В 2025 году христианская церковь отмечает день святой великомученицы Екатерины в конце ноября. Этот праздник имеет особое значение как для западных, так и для восточных христиан.

В католической традиции святая Екатерина считается покровительницей обучения и знаний, а в православной – покровительницей беременных женщин и супружеской жизни. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и традициях.

Когда отмечают День Екатерины

После перехода украинских церквей на новый календарь в 2023 году, дата празднования изменилась. Если раньше в Украине День Екатерины отмечали 7 декабря, то теперь – 24 ноября. В то же время этот праздник остается Днем ангела для всех женщин, которые носят имя Екатерина.

Жизнь святой Екатерины

По преданию, Екатерина была дочерью правителя Александрии. Она отличалась необычайной красотой, острым умом и любовью к знаниям. Девушка знала произведения известных мыслителей и говорила на нескольких языках. Екатерина долго отказывалась от брака, желая найти достойного жениха, который превзошел бы ее мудростью.

Позже она приняла христианскую веру и стала ревностной христианкой. Император, который пытался обратить ее в язычество, по приказу отдал Екатерину на пытки. Но девушка осталась непоколебимой и приняла мученическую смерть, став символом веры и преданности.

Традиции праздника

В Украине День Екатерины имеет давние народные традиции. Девушки молились о счастливом замужестве, ставили в воду вишневые ветви: если они расцветали до Рождества – это считалось хорошим признаком скорой свадьбы. Парни постились и просили у судьбы хорошую жену.

В селах устраивали вечерницы, где девушки и парни гадали на будущее и призывали счастливую судьбу.

По церковному обычаю на Екатерины верующие ставят свечу перед иконой великомученицы и молятся о здоровье, согласии в семье и счастливой судьбе.

Запреты и приметы

На праздник Екатерины не рекомендуется заниматься тяжелой работой или рукоделием. Также в этот день действует Рождественский пост, поэтому нельзя употреблять мясные блюда.

Народные приметы говорят:

ясная погода на Екатерины – зима будет лютая;

холодная погода предвещает неурожай в следующем году;

мелкие звезды на небе – к снегопаду.

