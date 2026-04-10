Когда будут магнитные бури в апреле: прогноз на вторую половину месяца

Во второй половине апреля 2026 года геомагнитная ситуация на Земле будет нестабильной, с периодами как покоя, так и повышенной активности. Наиболее ощутимые магнитные бурипрогнозируютсяв середине и в конце месяца, когда Kp-индекс будет достигать умеренных и повышенных значений.

В период с 15 по 17 апреля геомагнитное поле будет оставаться спокойным – Kp-индекс не будет превышать уровня 2. Об этом сообщает прогноз Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Однако уже 18 апреля ожидается резкое усиление активности до уровня 6, что соответствует умеренной магнитной буре. На следующий день, 19 апреля, активность несколько снизится, но останется повышенной (Kp-5), после чего 20-21 апреля будет сохраняться заметное возмущение (уровень 4). В последующие дни ситуация частично стабилизируется, хотя периодически будут фиксироваться колебания – от неспокойного к активному состоянию.

Отдельное внимание стоит обратить на конец месяца: 29 и 30 апреля снова прогнозируются магнитные бури уровня 5. Это означает повторный рост геомагнитной активности после короткого периода относительного покоя 27-28 апреля.

Показатель Kp-индекса, который используется для оценки космической погоды, варьируется от 0 до 9. Значения от 5 и выше указывают на магнитные бури, которые могут влиять на самочувствие людей и работу технических систем.

Подобные колебания являются типичными для периодов повышенной солнечной активности, а прогнозы могут уточняться в зависимости от поведения Солнца.

Ранее OBOZ.UA писал, что в среду, 8 апреля, и четверг, 9 апреля, уровень солнечной активности будет оставаться в пределах нормы. Однако уже в пятницу, 10 апреля, Землю накроет магнитная буря "красного" уровня.

