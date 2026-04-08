Землю накроет магнитная буря "красного" уровня: названа опасная дата
В среду, 8 апреля, и четверг, 9 апреля, уровень солнечной активности будет оставаться в пределах нормы. Однако уже в пятницу, 10 апреля, Землю накроет магнитная буря "красного" уровня.
Ее активность достигнет К-индекса 5 и может повлиять на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Об этом сообщает портал Meteoagent.
По информации специалистов, сейчас влияние корональной дыры постепенно ослабевает, а скорость солнечного ветра приближается к обычным показателям, поэтому 8– 9 апреля ожидаются спокойные геомагнитные условия с К-индексом 3-3,3, что соответствует "зеленому" уровню.
Изменения геомагнитной активности стоит ожидать уже 10 апреля, когда до Земли дойдет новый поток высокоскоростного солнечного ветра. К-индекс достигнет отметки 5 и таким образом достигнет "красного уровня".
Что такое магнитная буря
Геомагнитные бури возникают в результате резких выбросов энергии в магнитном поле Солнца, которые сопровождаются мощными вспышками и выбросом заряженных частиц и излучения. Достигнув Земли за несколько часов или дней, эти потоки вызывают возмущения магнитного поля, которые могут длиться несколько суток.
Уровень такой активности определяют по К-индексу от 0 до 9, и показатели от 5 считаются сильными бурями.
Как действовать при магнитных бурях
Соблюдение здорового образа жизни помогает легче переносить магнитные колебания и уменьшать их влияние на организм. Медики советуют чаще бывать на свежем воздухе, регулярно проветривать помещение, пить достаточно воды и сбалансировать рацион.
Не менее важно обеспечить полноценный отдых, спать 7–8 часов, избегать стрессов и использовать техники расслабления, а также следить за прогнозами геомагнитной активности.
В случае ухудшения самочувствия стоит обратиться к врачу, поскольку магнитные бури могут обострять хронические заболевания.
