Во сколько обращение Зеленского на Новый год: точное время

31 декабря, в последние минуты 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский выпустит традиционное новогоднее видеопоздравление. Посмотреть его можно будет на украинском ТВ, а также в соцсетях главы государства и Офиса президента.

Видео дня

Предварительно, начало трансляции поздравления начнется около 23:45 вторника. Закончится оно за несколько секунд до полуночи.

В 2020 году поздравление Зеленского с Новым годом длилось 13 минут 20 секунд.

С наступлением 2021 года глава государства поздравлял 14 минут 50 секунд.

Обращение перед Новым 2022 годом заняло чуть больше 21 минуты.

Перед наступлением 2023 года президент Украины записал новогоднее поздравление уже в условиях полномасштабной воны. Видео заняло 17 минут.

Поздравление Зеленского с предыдущим 2024 годом шло 20 минут 40 секунд.

Как сообщал OBOZ.UA, после перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. На некоторые праздники, например, Пасху, это не повлияет – переходные даты будут рассчитывать по старой методике.

Лаконичные универсальные поздравления с наступающим Новым годом можно найти в нашем материале по ссылке.

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