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Во сколько обращение Зеленского на Новый год: точное время

Дарья Дурова
Новости. Общество
2 минуты
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Во сколько обращение Зеленского на Новый год: точное время

31 декабря, в последние минуты 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский выпустит традиционное новогоднее видеопоздравление. Посмотреть его можно будет на украинском ТВ, а также в соцсетях главы государства и Офиса президента.

Видео дня

Предварительно, начало трансляции поздравления начнется около 23:45 вторника. Закончится оно за несколько секунд до полуночи.

В 2020 году поздравление Зеленского с Новым годом длилось 13 минут 20 секунд.

Во сколько обращение Зеленского на Новый год: точное время

С наступлением 2021 года глава государства поздравлял 14 минут 50 секунд.

Во сколько обращение Зеленского на Новый год: точное время

Обращение перед Новым 2022 годом заняло чуть больше 21 минуты.

Во сколько обращение Зеленского на Новый год: точное время

Перед наступлением 2023 года президент Украины записал новогоднее поздравление уже в условиях полномасштабной воны. Видео заняло 17 минут.

Во сколько обращение Зеленского на Новый год: точное время

Поздравление Зеленского с предыдущим 2024 годом шло 20 минут 40 секунд.

Во сколько обращение Зеленского на Новый год: точное время

Как сообщал OBOZ.UA, после перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. На некоторые праздники, например, Пасху, это не повлияет – переходные даты будут рассчитывать по старой методике.

Лаконичные универсальные поздравления с наступающим Новым годом можно найти в нашем материале по ссылке.

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