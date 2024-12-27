С наступающим Новым годом: короткие поздравления

Новый год – светлый и радостный праздник. В канун Нового года все заняты приятной суетой: нужно выбрать подарки, поздравить родных и друзей, составить меню на праздничный стол. К сожалению, в этом году не все смогут собраться в кругу семьи – война внесла тяжелые коррективы.

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Однако даже короткое искреннее сообщение подарит тепло и улыбки тем, кто сейчас далеко. OBOZ.UA собрал хорошие лаконичные поздравления с праздниками.

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С наступающим Новым годом! Пусть он будет щедрым на счастливые моменты и успешные свершения. Пусть этот Новый год подарит вам вдохновение, благополучие и семейное тепло.

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Пусть Новый год принесет мир, здоровье, счастье и процветание. Желаю, чтобы все мечты сбылись.

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З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

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Пусть этот Новый год станет для тебя самым лучшим и счастливым, наполненным прекрасными событиями и положительными эмоциями. Поздравляю с грядущим праздником!

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З Новим роком прийміть привітання!

Нехай буде він щедрим для вас,

Оптимізму, добра, процвітання

Кожен день, кожну мить, кожен час!

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Пусть в Новом году твоя жизнь сияет, как гирлянды на праздничной елке. Желаю веселого праздника и удивительных сюрпризов.

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Хай щастить вам рік за роком,

Ангел йде по вашим крокам,

Біда хай обходить боком,

Із прийдешнім Новим роком!

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Желаю, чтобы Новый год принес тебе миллионы улыбок, тысячи приятных моментов, сотни прекрасных возможностей, десятки незабываемых путешествий и одну любовь, но всю жизнь. Поздравляю с наступающим праздником!

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З Новим роком вітаю

Й побажати поспішаю:

Яскравих вражень і подій,

Здійснення заповітних мрій.

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Пусть новый год поможет поймать удачу за хвост, реализовать самые смелые замыслы, насладиться множеством незабываемых моментов и почувствовать счастье на вкус.

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Хай принесе цей Новий рік

Безмежне щастя на поріг,

Хай подарує вам дива,

В душі хай казка ожива.

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На порозі Новий рік,

З святом всіх вітаю.

Найчарівніших моментів

В новорічну ніч бажаю.

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Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все зло осталось в прошлом, а впереди ждали только чудесные и радостные события. Также желаю мира, согласия, здоровья, процветания, любви, везения, жизненного комфорта и сказочного настроения. И пусть Новый год будет богат желаемыми подарками и крепкими объятиями дорогих людей.

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Яскраво ялинка нехай мерехтить,

Казкою й чудом наповнить цю мить.

Хай Новий рік подарує любов,

Бажаю радості вам знов і знов.

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Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю искренних улыбок и приятных перемен, веселых моментов и интересных приключений. И пусть новый год прогонит все неприятности. Пусть впереди ждут только хорошие новости, невероятные успехи, великие достижения и счастливые часы!

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На пороге – Новый год! Пусть новые идеи, проекты и перспективы принесут много радости и вдохновения! Пусть семейное тепло создаст уютную и приятную атмосферу, пусть случаются настоящие чудеса и неожиданные сюрпризы.

***

Тихим кроком Новий рік ступає,

Радістю нехай вас обсипає.

Чекає хай нове життя

І найсвітліше майбуття.

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Вот и наступает Новый год, уже стучится в дверь! Пусть он принесет с собой только мир, радость, здоровье, счастье и хорошие новости! А все невзгоды, болезни и грусть давайте оставим позади, не будем брать в год новый. И пусть непременно сбудутся мечты!

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С наступающим Новым годом поздравляю Вас и вашу семью! Пожелаю, чтобы в новом году в доме прибыло достатка, в семье стало еще больше веселья, любви и гармонии, а в работе успехов и больших достижений. Пусть год станет счастливым для всех.

***

Нехай у прийдешньому році

Чекає щастя на кожному кроці.

Хай вдача поруч крокує,

Лише найкраще доля дарує.

***

С наступающим Новым годом! Пусть он принесет за собой мир и счастье, новые успехи в работе, гармонию в душе и благополучие в семье. Забудем все проблемы, оставим их в старом году. А в год новый возьмем улыбки, любовь и оптимизм.

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