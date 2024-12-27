С наступающим Новым годом: короткие поздравления
Новый год – светлый и радостный праздник. В канун Нового года все заняты приятной суетой: нужно выбрать подарки, поздравить родных и друзей, составить меню на праздничный стол. К сожалению, в этом году не все смогут собраться в кругу семьи – война внесла тяжелые коррективы.
Однако даже короткое искреннее сообщение подарит тепло и улыбки тем, кто сейчас далеко. OBOZ.UA собрал хорошие лаконичные поздравления с праздниками.
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С наступающим Новым годом! Пусть он будет щедрым на счастливые моменты и успешные свершения. Пусть этот Новый год подарит вам вдохновение, благополучие и семейное тепло.
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Пусть Новый год принесет мир, здоровье, счастье и процветание. Желаю, чтобы все мечты сбылись.
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З роком Новим, з новим щастям!
Хай святковим буде настрій.
Хай дива чекають вас
Кожен день і повсякчас.
Хай горять яскраво зорі,
Подарунків буде море.
Радості вам, позитиву,
Хай складеться рік щасливо!
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Пусть этот Новый год станет для тебя самым лучшим и счастливым, наполненным прекрасными событиями и положительными эмоциями. Поздравляю с грядущим праздником!
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З Новим роком прийміть привітання!
Нехай буде він щедрим для вас,
Оптимізму, добра, процвітання
Кожен день, кожну мить, кожен час!
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Пусть в Новом году твоя жизнь сияет, как гирлянды на праздничной елке. Желаю веселого праздника и удивительных сюрпризов.
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Хай щастить вам рік за роком,
Ангел йде по вашим крокам,
Біда хай обходить боком,
Із прийдешнім Новим роком!
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Желаю, чтобы Новый год принес тебе миллионы улыбок, тысячи приятных моментов, сотни прекрасных возможностей, десятки незабываемых путешествий и одну любовь, но всю жизнь. Поздравляю с наступающим праздником!
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З Новим роком вітаю
Й побажати поспішаю:
Яскравих вражень і подій,
Здійснення заповітних мрій.
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Пусть новый год поможет поймать удачу за хвост, реализовать самые смелые замыслы, насладиться множеством незабываемых моментов и почувствовать счастье на вкус.
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Хай принесе цей Новий рік
Безмежне щастя на поріг,
Хай подарує вам дива,
В душі хай казка ожива.
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На порозі Новий рік,
З святом всіх вітаю.
Найчарівніших моментів
В новорічну ніч бажаю.
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Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы все зло осталось в прошлом, а впереди ждали только чудесные и радостные события. Также желаю мира, согласия, здоровья, процветания, любви, везения, жизненного комфорта и сказочного настроения. И пусть Новый год будет богат желаемыми подарками и крепкими объятиями дорогих людей.
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Яскраво ялинка нехай мерехтить,
Казкою й чудом наповнить цю мить.
Хай Новий рік подарує любов,
Бажаю радості вам знов і знов.
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Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю искренних улыбок и приятных перемен, веселых моментов и интересных приключений. И пусть новый год прогонит все неприятности. Пусть впереди ждут только хорошие новости, невероятные успехи, великие достижения и счастливые часы!
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На пороге – Новый год! Пусть новые идеи, проекты и перспективы принесут много радости и вдохновения! Пусть семейное тепло создаст уютную и приятную атмосферу, пусть случаются настоящие чудеса и неожиданные сюрпризы.
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Тихим кроком Новий рік ступає,
Радістю нехай вас обсипає.
Чекає хай нове життя
І найсвітліше майбуття.
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Вот и наступает Новый год, уже стучится в дверь! Пусть он принесет с собой только мир, радость, здоровье, счастье и хорошие новости! А все невзгоды, болезни и грусть давайте оставим позади, не будем брать в год новый. И пусть непременно сбудутся мечты!
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С наступающим Новым годом поздравляю Вас и вашу семью! Пожелаю, чтобы в новом году в доме прибыло достатка, в семье стало еще больше веселья, любви и гармонии, а в работе успехов и больших достижений. Пусть год станет счастливым для всех.
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Нехай у прийдешньому році
Чекає щастя на кожному кроці.
Хай вдача поруч крокує,
Лише найкраще доля дарує.
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С наступающим Новым годом! Пусть он принесет за собой мир и счастье, новые успехи в работе, гармонию в душе и благополучие в семье. Забудем все проблемы, оставим их в старом году. А в год новый возьмем улыбки, любовь и оптимизм.
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