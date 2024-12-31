Поздравление Зеленского с Новым годом 2025: онлайн-видеотрансляция обращения президента Украины

В ночь с 31 декабря на 1 января президент Украины Владимир Зеленский выступит с новогодним обращением. Это уже третий праздник Нового года, который наша страна встречает в условиях широкомасштабной войны, развязанной Российской Федерацией.

Видео дня

Онлайн-трансляция речи лидера государства будет вестись большинством украинских телеканалов, в соцсетях Зеленского, а также пресс-службой Офиса президента.

Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости ближе к начала обращения Зеленского. Поздравление президента запланировано на 23:40.

Отметим, что нынешний глава государства поздравит украинский народ уже в шестой раз. В 2020 году поздравление Зеленского с Новым годом длилось 13 минут 20 секунд.

С наступлением 2021 года глава государства поздравлял 14 минут 50 секунд.

Обращение перед Новым 2022 годом заняло чуть больше 21 минуты.

Перед наступлением 2023 года президент Украины записал новогоднее поздравление уже в условиях полномасштабной войны. Видео заняло 17 минут.

Поздравление Зеленского с предыдущим 2024 годом шло 20 минут 40 секунд.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 декабря Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством под аккомпанемент "Щедрика". Этот праздник наша страна уже второй год отпраздновала вместе с большинством христиан мира.

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