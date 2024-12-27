КНУ уволил профессора Никиту Василенко после скандального заявления о 'голодных украинках'

Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко приняло решение о досрочном расторжении контракта с профессором кафедры печатных медиа и истории журналистики Учебно-научного института журналистики Никитой Василенко. Ранее он попал в скандал после заявления о "голодных украинках".

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Об этом сообщила пресс-служба КНУ. Соответствующее решение было принято на основании выводов Ученого совета УНИ журналистики, Постоянной комиссии Ученого совета Университета по этике и других органов, которые выявили нарушения профессором этических норм и стандартов, противоречащих внутренним правилам университета и условиям контракта.

Основанием для расторжения контракта стали заявления Никиты Василенко, повлекшие большой общественный резонанс.

Ученый совет ННИ журналистики принял решение признать действия профессора Никиты Василенко нарушением норм Этического кодекса университетского сообщества и условий контракта, что наносит ущерб репутации Института и Университета. На основе этого решения совет обратился к ректору с просьбой досрочно расторгнуть контракт с Василенко.

Постоянная комиссия Ученого совета по этике также поддержала это решение, отметив многочисленные нарушения профессора. В частности, были признаны нарушения законов Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" и "Об образовании", а также пренебрежение этическими требованиями университета, в частности, сохранение научной репутации, воспитание студентов в духе патриотизма, толерантности и моральных ценностей. Кроме того, комиссия указала на неправильное использование своей афилиации с университетом, что вредит его имиджу.

Комиссия подчеркнула, что такое поведение не соответствует нравственным и профессиональным стандартам, требуемым от преподавателей, особенно в условиях военного времени.

Исходя из рекомендаций Ученого совета ННИ журналистики и Постоянной комиссии по этике, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко подписал приказ о досрочном прекращении контракта с Никитой Василенко, который завершится 30 декабря 2024 в соответствии с условиями контракта и законодательства (пункт 8 ст. 36 КЗоТ Украины) ).

Стоит отметить, что ранее профессор сделал противоречивое заявление о том, что иностранные миротворцы, которые не проходили "испытаний фронтом" и воспитаны на "хорошей европейской пище", могли бы привлечь внимание "голодных украинских женщин".

Он предположил, что такая ситуация помогла бы решить демографическую проблему в Украине, особенно среди женщин, мужчины которых погибли или получили ранения на войне.

"Представьте себе – по меньшей мере сорок тысяч мужчин с деньгами, "голодных" на женщин. Тех, кто не прошел испытание фронтом, воспитанных на хороших европейских продуктах. И сотни тысяч "голодных" украинок, не успевших уехать по тем или иным причинам, мужчины которых погибли на войне или получили увечья", – заявил профессор.

Василенко также сравнил иностранных миротворцев с немецкими военными после Второй мировой войны, утверждая, что в Украине тогда рождались "фрицовские" дети.

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