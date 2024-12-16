Я – украинский христианин и греко-католик.

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Считаю, что одна из проблем нашей воюющей Нации – отход от Десяти Божьих заповедей.

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Маємо проблеми і в тилу, і на Війні - бо, на жаль, не з Богом.

Та це тема окремого допису…

Трохи про себе - християнина: похрестився я у 1991-у році, коли відслужив строкову службу в окупаційній армії. (На той час був вже засновником Народного Руху України на Січеславщині та членом Української Гельсінськоі Спілки)…

Хрестився у 20 років, у колишньому радянському Дніпродзержинську, (тепер в українському Камʼянському) у РПЦ, бо тоді ще не було Української Церкви. Хрестився швидко і якісно, бо за гроші😀…

У 1994 році, будучи командиром підрозділів парамілітарного ("незаконного воєнізованого формування", у формулюванні тодішнього режиму внутрішньої окупації) "Тризуба" імені Степана Бандери у 15 областях центральної, східної, південної та північної України, познайомився з Священником, який скорегував мій християнський світогляд у правильному - національному - напрямі. Тому я, зі своїми хлопцями, взяв участь у розбудові парафій УГКЦ (та й УПЦ КП), на територіях мені ввірених Командуванням "Тризубу" і Проводом ОУН, під керівництвом Слави Стецько, пʼятнадцяти областей України.

Якщо буду живий і Бог дасть здоровʼя і сил, опишу це у своїх мемуарах😀… Колись.

Отже, я не про себе, а про панів Акіма Галімова та Євгена Клопотенка…😇

Неодноразово бачив, як усілякі "охристиянізовані" бабусі, чоловіки, жінки "шикали" на дітей, які під час Літургії, у храмі,поводили себе голосно і по-дятячому; бачив на службах Божих, як "типухристияни", намагалися перетворювати вільних людей, які прийшли молитися Богу, у якусь свинособачу масу (як у росії), ставлячи їм дебільні вимоги; бачив багато…

Але моя віра у Христа, із-за цього, не зменшилась ні на йоту…

Панове Акіме та Євгене - не зважайте на церковних "віртухаїв", які ганьблять Христову Церкву та мають до неї таке відношення, як я - до вивчення зворотної сторони Місяця…

Такі завжди були, є і будуть…

Якби їх не було, нам би всім, звичайно, було б легше, але є так як є.

А нам - вірити у Бога, плекати Його Заповіді та воювати з ворогами Нації.

Поки що я все сказав.

Слава Ісусу Христу!