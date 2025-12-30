Клименко рассказал об успехах проекта 'офицер-спасатель громады' в Украине

В этом году одним из ключевых достижений в сфере безопасности и гражданской защиты стал запуск проекта "Офицер-спасатель громады".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на министра МВД Игоря Клименко.

"Эту инициативу мы ввели в ГСЧС, опираясь на успешный опыт проекта "Полицейский офицер громады". Ведь неоднократно убедились, что там, где специалист знает громаду, живет ее проблемами и работает рядом с людьми, результат всегда лучше", – подчеркнул Игорь Клименко.

Проект "Офицер-спасатель громады" работает уже 6 месяцев. И за первые 4 месяца он охватил 100% территориальных громад Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

На сегодня более 2300 офицеров уже прошли обучение и получили сертификаты.

За полгода офицеры-спасатели:

▪️ более 970 раз реагировали на чрезвычайные ситуации, большинство из которых связаны с военными действиями;

▪️ участвовали в тушении более 33,5 тысячи пожаров;

▪️ идентифицировали более 4300 взрывоопасных предметов.

Отдельное направление их работы – сотрудничество с органами местного самоуправления. Офицеры-спасатели оказывают помощь по вопросам планирования гражданской защиты, укрытия населения, формирования подразделений добровольческой пожарной охраны.

Безопасность – это не только реагирование, но и превенция. Именно поэтому офицеры-спасатели обучают людей алгоритмам действий во время чрезвычайных ситуаций.

"Продолжаем усиливать систему безопасности на местах. Потому что сильное государство начинается с безопасной громады", – отметил Клименко.