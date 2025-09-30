Китайский гороскоп: названы шесть самых счастливых животных в октябре 2025 года

В год Змеи, который начался 29 января 2025 года и закончится 16 февраля 2026 года, самым счастливым животным является Змея. Однако есть и другие знаки зодиака, которым в этом месяце повезет благодаря их взаимодополняющим чертам со Змеей.

Видео дня

Согласно китайской астрологии, самыми счастливыми знаками в октябре будут Бык, Змея, Петух, Крыса, Свинья и Лошадь, пишет Express со ссылкой на слова астрологов Chinahighlights.

Крыса

Крысы, октябрь обещает быть для вас процветающим месяцем. Ваша смекалка и уникальные взгляды приведут к успешным решениям, которые выведут вашу карьеру на новый уровень. Вас ждет предпринимательство и карьерный рост, а также развитие позитивных отношений с командой, друзьями и семьей.

Бык

Вы вступаете в стабильный и плодотворный месяц, характеризующийся вашим упорным трудом и ответственностью. Ваш стабильный карьерный рост и гармоничные отношения с близкими обеспечат ваш успех бесперебойным.

Тигр

Тигры, приготовьтесь к некоторым препятствиям в октябре. Усердие и тонкий подход помогут вам воспользоваться возможностями и эффективно управлять своими финансами. Оставайтесь оптимистами, сосредоточьтесь на личном развитии, и вы преодолеете любые препятствия, которые встанут на вашем пути.

Кролик

Кролики, этот месяц будет для вас решающим, ведь все станет на свои места безупречно. Ваш упорный труд создает прочный фундамент для будущего успеха, что приводит к финансовой стабильности и разумным привычкам расходования средств.

Дракон

Драконы, конец года обещает быть временем позитива, успеха и финансовой стабильности. Приложите усилия, и вы пожинете плоды, которые приведут к гармоничным и насыщенным месяцам с возобновленным вниманием к семейным обязанностям.

Змея

Змеи, вы можете столкнуться с некоторыми препятствиями в своей карьере и финансах, но сохраняйте позитивный взгляд на жизнь и гибкость, чтобы преодолеть неудачи и добиться успеха. Держите негатив подальше, ставьте на первое место свое здоровье, и вы пройдете этот месяц как профессионал.

Лошадь

Фортуна будет способствовать вам как в карьере, так и в отношениях. Ваша харизма привлечет успех на работе и любовь в личной жизни, что сделает этот месяц для вас полной победой.

Овца

Вы сможете легко накапливать богатство и признание, не причиняя вреда. Ваши стабильные финансы и процветающая карьера принесут вам удовольствие, поскольку вы добьетесь успеха в своих профессиональных начинаниях.

Обезьяна

Обезьяны, вас ждет стабильный месяц. Несмотря на вашу порой ненадежную и высокомерную манеру поведения, ваша адаптивность и амбиции будут проявляться. Ваш интеллект и мудрость станут вашими суперсилами, помогая вам справляться с рабочими и жизненными вызовами, как настоящий босс. Приготовьтесь к финансовому процветанию, установлению новых связей и достижению значительных прорывов при поддержке ваших благотворителей.

Петух

Петухи, этот месяц выглядит чрезвычайно многообещающим для вас. Ваш упорный труд и настойчивость принесут значительные вознаграждения, что приведет к карьерному росту и финансовым победам. Приготовьтесь к неожиданным успехам и полноценным отношениям, которые позволят вам чувствовать себя на вершине мира.

Собака

Ожидайте сюрпризов и финансового роста. Ваша преданность делу и профессионализм проложат путь к успеху как в карьере, так и в отношениях, обеспечивая беззаботный и процветающий месяц.

Свинья

Свиньи, вы можете столкнуться с некоторыми межличностными трудностями, но сохраняйте спокойствие и решайте конфликты с уважением, чтобы поддерживать гармоничные отношения. Оставайтесь благоразумными, сосредоточьтесь на решениях, и вы пройдете через октябрь с успехом и позитивом.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.