Кинолог назвал три продукта, которые никогда не дал бы собаке

С таким большим выбором, как в современных магазинах, владельцам собак может быть трудно понять, какие лакомства на самом деле полезны, а какие могут быть даже опасными.

Адам Спайви, директор и главный дрессировщик компании Southend Dog Training, поделился своими советами в TikTok. В видео, которое набрало более 81 тысячи лайков, эксперт перечислил лакомства, которые он никогда бы не дал своему четверолапому любимцу.

Жевательные таблетки для гигиены рта

Популярные жевательные таблетки для собак, которые продаются как удобный способ поддержания гигиены полости рта. Однако не все соглашаются с их эффективностью.

Хотя эти таблетки содержат триполифосфат натрия, активный ингредиент, который, как было доказано, уменьшает образование зубного камня до 80%, только 2,6% каждой жевательной таблетки фактически способствует очищению зубов.

Остальные ингредиенты часто содержат расплывчатые термины, такие как "зерновые", "мясо и продукты животного происхождения" и "продукты растительного происхождения", которые не четко указывают на то, что внутри.

Жевательные игрушки из кожи

Жевательные игрушки из сырой кожи часто обрабатывают агрессивными химикатами при производстве, что может представлять значительный риск для здоровья. Собакам их трудно переваривать, и это может вызвать удушье или кишечную непроходимость. Собаки могут глотать большие куски игрушки, не разжевывая их должным образом.

Эти куски могут застрять в пищеводе или пищеварительном тракте, что потенциально может привести к опасным для жизни осложнениям, которые могут потребовать экстренного хирургического вмешательства.

Наполнители со вкусом печенки

Эксперт сказал, что не выбрал бы наполнители для своей собаки, которые часто имеют вкус печени или сыра, ссылаясь на их высокое содержание сахара и отсутствие успокаивающих свойств, что, по его мнению, вредно для здоровья вашей собаки.

