Ветеринар назвал пять пород собак, которых никогда не стоит заводить

Многие люди придерживаются поговорки "лучший друг человека – это его собака". Однако, крайне важно сделать правильный выбор, и чтобы помочь в этом, один ветеринар определил пять пород, которых он никогда бы не завел сам.

31-летний Бен Симпсон-Вернон в своем видео в TikTok привел список пород, которые чаще всего попадались ему в профессиональной деятельности. Именно на основе своего опыта работы с ними ветеринар выделил несколько собак, которых лучше не заводить.

Чау-чау

На пятом месте оказался чау-чау. "Они могут быть очень отчужденными, и часто очень агрессивны на приеме у ветеринара. Также эти животные довольно часто страдают различными болезнями, имеют проблемы с глазами, а их фиолетовые языки немного нервируют", - сказал врач.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

"К сожалению, номер четыре — это кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Это самые милые собаки, и если бы я выбирал себе породу, если бы не все их проблемы со здоровьем, это, пожалуй, был бы именно он, но у них, действительно, есть куча недостатков", - рассказал ветеринар.

Почти все они болеют одним и тем же типом сердечной болезни, который называется болезнью митрального клапана, а это означает, что многие из них проводят свои последние дни, кашляя и страдая.

Такса

Третье место занимает такса – еще одна порода, которую он назвал "замечательной". Он объяснил: "Одни из моих любимых пациентов – это таксы, но каждая четвертая из них в течение жизни имеет проблемы со спиной, которые могут варьироваться от простой боли до полного паралича".

Шарпей

Ветеринар начал с того, что отметил, что эта конкретная порода даже имеет болезнь, названную в ее честь, известную как лихорадка шарпея.

"Они такие морщинистые, что им приходится прикреплять веки, чтобы шерсть не терла глаза. У них всегда проблемы с кожей. Большинство шарпеев, которых я видел, имели кучу проблем со здоровьем", – рассказал Симпсон-Вернон.

Породы с плоской мордой

В основном, это любая порода собак с плоской мордой или брахицефалией, например французский бульдог, обычный бульдог или мопс. Общество нормализовало тот факт, что храп этих собак означает, что они не могут хорошо дышать.

"Эти собаки настолько склонны ко многим проблемам с позвоночником, с кожей, с глазами, а также тот факт, что более половины из них должны родить с помощью кесарева сечения, является достаточной причиной для меня, чтобы никогда не хотеть их заводить", – сказал автор видео.

