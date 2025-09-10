Ветеринар оценил пять пород собак, которых никогда бы не советовал заводить

Ветеринар дал свою "жестоко честную" оценку пяти породам собак, которых он бы посоветовал владельцам домашних животных не заводить.

В новом видео в TikTok, которое вызвало споры и собрало более трех миллионов просмотров, южноафриканский ветеринар Амир Анвари раскрыл пять главных пород, владение которыми может привести к дорогим ветеринарным счетам и стрессовым изменениям в образе жизни.

Такса

Ветеринар сказал, что владельцы домашних животных могут "спорить со мной по этому поводу", но настаивал, что никогда не заведет таксу. Он оправдал свое утверждение тем, что они могут быть "упрямыми" и "лаять всю ночь, если хотят", также у них часто случается приступ тревоги разлуки.

Французский бульдог

Г-н Анвари сказал, что "это милое, очаровательное маленькое создание" страдает от ряда медицинских проблем, утверждая: "Если это не проблемы с дыханием, то это проблемы с кожей. Если это не проблемы с кожей, то это проблемы со спиной".

Бельгийский малинуа

Бельгийские собаки малинуа требуют особого ухода и напоминают "машину", поскольку им нужна "постоянная" физическая и умственная стимуляция. Что еще хуже, если они не получают такого внимания, они "становятся деструктивными".

Бордер-колли

"Они всегда активны, им всегда нужна физическая и умственная стимуляция, и я никак не могу обеспечить бордер-колли тем, что ему нужно, чтобы оставаться счастливым", – объяснил он. Как и бельгийский малинуа, эта собака также может стать деструктивной, когда несчастлива.

Лабрадоры

Ветеринар продолжил, что лабрадоры "очень склонны" к лишнему весу и они любят есть "абсолютно все".

