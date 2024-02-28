'Киевстар' и 'Повернись живим' передали военным оборудование для разминирования

Совместный благотворительный проект для ускорения разминирования от Киевстара и фонда "Повернись живим" успешно завершен. В рамках инициативы переданы все комплекты необходимой техники, автомобили и наборы современного оборудования для обезвреживания мин и боеприпасов защитникам 146 инженерно-саперных групп ВСУ.

Каждая группа получила новый пикап, квадрокоптер, планшет, радиостанции, персональные и групповые наборы для разминирования, металлоискатель, подрывную машинку с зарядным устройством и итогом. Между группами воинских частей распределили 42 модульных взрывозащитных костюма "Яровит".

С мая 2023 г. продолжалась фандрейзинговая кампания по обеспечению транспортом и оборудованием для разминирования саперов Сил поддержки ВСУ. В общей сложности аккумулировано 180 млн грн. благодаря вкладам небезразличных украинцев, иностранных партнеров, абонентов и сотрудников мобильного оператора, представителей бизнеса и культуры. Киевстар перечислил на сбор более 61 миллиона гривен, из которых прямой благотворительный взнос компании – 31,5 миллиона гривен и более 29 миллионов гривен перечислено благодаря подключениям Суперсилы "Помощь ВСУ", почти 700 тысяч гривен – взносы сотрудников мобильного оператора.

"Я искренне благодарю наших саперов, которые очищают Украину от опасного наследия войны и благодарю каждого, кто поддержал инициативу "Нам здесь жить". Объединившись, мы превысили амбициозную цель в 175 млн. грн. и собрали 180 млн. грн., которые помогут защитникам делать наши земли безопасными для жизни.", – отметил Александр Комаров, генеральный директор Киевстар.

Напомним, что " Нам здесь жить " — совместная инициатива мобильного оператора и фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" при партнерской поддержке группы "1+1 media". 100% собранных средств направлено на закупку экипировки, оборудования и транспорта для саперов ВСУ. Современное снаряжение должно обезопасить занимающихся разминированием защитников и ускорить освобождение территории Украины и ее акваторий от опасных для людей последствий войны и оккупации.

"Подразделения Сил поддержки ВСУ разминируют как деоккупированные Харьковщину и Киевщину, так и районы Херсонщины, Донбасса, Запорожья, где продолжаются боевые действия. Мы начали передавать инженерно-саперным группам проходные надежные авто и оборудование по проекту "Нам здесь жить" летом прошлого года. Это уже существенно усилило саперов в выполнении задач по разминированию и инженерной разведке и спасло не одну жизнь", — говорит директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.