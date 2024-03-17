Киевлянин Казимир Малевич: создатель 'Черного квадрата' и стиля супрематизм, любивший петь украинские песни

Казимир Малевич – знаменитый художник-авангардист, основоположник самого радикального живописного стиля супрематизма, теоретик искусства и философ, автор одной из самых известных картин ХХ века "Черный квадрат". Появившись на свет в Киеве, он всю жизнь имел тесную связь со своей родиной, искусство которой подпитывало его творчество, причем не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова – художник увлекался вышиванием, вязал крючком, плел кружева.

Обладая красивым басом, Малевич хорошо пел, особенно когда художник Владимир Татлин аккомпанировал ему на бандуре – больше всего он любил украинские песни, в том числе и ставшую теперь гимном Украины "Ще не вмерла України ні слава, ні воля", за исполнение которой в то время можно было получить реальный тюремный срок или ссылку. А еще в самые сложные моменты своей жизни Казимир Северинович обязательно приезжал в Украину – здесь, дома, ему становилось легче.

Место рождения – улица Жилянская

Казимир Малевич родился в Киеве в 1879 году 11 февраля по новому стилю – 23 февраля по старому. Дом, в котором он появился на свет, находившийся на улице Жилянской и принадлежавший его тетке, Марии Оржеховской, до наших дней не сохранился. Крестили младенца в Римско-католическом костеле Святого Александра на улице Костельной. Польский род Малевичей, который прожил в Украине не одно столетие, был старинным и благородным – шляхетный, но обедневшим: чтобы прокормить большую семью из 14-ти детей, отец работал инженером на сахароваренных заводах, из-за чего семья часто переезжала с место на место: Малевичи поочередно жили в разных районах Украины – на Подолье, в Киевской, Харьковской и Черниговской губерниях. Казимир буквально впитывал культуру разных украинских регионов, причем его привлекали не только живопись и музыка, но и вышивка, которая в каждом регионе была разной и несла свой – зашифрованный, символический – смысл. Впоследствии именно эти символы, по мнению исследователи творчества Малевича, и легли в основу его авангардной живописной манеры.

Запрет отца и благословение матери

Страсть к рисованию проявилась у мальчика очень рано. По его собственным воспоминаниям, это случилось, когда Казимир впервые увидел, как работают художники. В небольшой городок Белополье в Харьковской губернии, где в то время жила семья, приехали иконописцы, украшавшие местный храм – то, что они делали, показалось мальчику волшебством, уже очень их труд не походил на любой другой, который ему довелось видеть раньше. Казимир решил, что, когда вырастет, обязательно станет художником, но строгий отец, Северин Антонович, был категорически против того, чтобы сын выбрал себе связанную с живописью профессию – он считал, что таким образом на жизнь не заработаешь. А вот мать художника, Людвига Александровна, поддержала Казимира – именно она купила ему первый альбом и краски, благословив его на занятие творчеством.

Агрономическое училище и Рисовальная школа

Противиться воле отца Малевич не мог – его воспитывали в строгости, поэтому юноша выучился на агронома, но потом все-таки поступил в Рисовальную школу Николая Мурашко в Киеве, содержавшуюся на пожертвования мецената Ивана Терещенко. Одним из преподавателей Малевича в это время был мастер жанровой живописи, украинский художник Николай Пимоненко, который не только научил Казимира основам живописи, но и во многом определил его творческую манеру – Малевич восторгался способностью Пимоненко изображать жизнь всех социальных слоев – как крестьян, так и городских жителей.

"Бубновый валет"

В 1897 году Малевич переехал в Курск, где работал в Управлении железной дороги, а все свободное время посвящал живописи, в 1905-м – в Москву. Он мечтал продолжить образование в Училище живописи, зодчества и ваяния, но, как выяснилось, с распростертыми объятьями его никто там не ждал – три попытки оказались безуспешными. Но времени Малевич даром не терял – совершенствуя свой природный дар, он учился в художественных студиях двух столиц, Москвы и Петербурга, в том числе и в студии Товарищества художников Федора Рерберга, и вошел в сообщество художников-авангардистов – знаменитый "Бубновый валет", принимая участие во всех выставках, которые оно организовывало.

"Черный квадрат" – идеальное начало всех форм

"Черный квадрат", являющийся произведением, с которым традиционно связывают имя Малевича, возникал в его творчестве не единожды. В 1910-х годах в селе Вербовка Киевской губернии (сейчас находится на территории Черкасской области) художник работал с артелью народных промыслов под руководством Александры Экстер. Он создавал эскизы для домашнего текстиля, по которым вышивальщицы украшали домашний текстиль – платки, шарфы, наволочки для диванных подушек и скатерти, на которых впервые и появился знамениты черный квадрат. Кстати, впоследствии эти произведения искусства продавались не только в Советском Союзе, но и за границей – за валюту.

В 1913 "Черный квадрат" стал частью созданной Малевичем сценографии, поставленной в петербургском Луна-парке футуристической оперы "Победа над Солнцем", что, по мнению художника, стало началом стиля супрематизм, в котором он выделял три этапа: черный, цветной и белый. На этом работа над "Черным квадратом" закончена не была – художник еще долго доводил ее до совершенства, пока в декабре 1915 года не представил ее на последней футуристической выставке "0, 10". С тех пор "Черный квадрат" – уже более ста лет – будоражит воображение публики и критиков: каждый видит в этой картине что-то свое. Сам Малевич считал "Черный квадрат" идеальным началом всех форм, из которой может вырасти все, что угодно.

"Где серп и молот, там смерть и голод"

Многие работы Малевича конца 20-х – начала 30-х годов из ярких и красочных превратились в мрачные – они критически отражали окружающую его действительность. Голодомор 1932-33 годов стал для художника личной трагедией, ведь речь шла о его родной Украине. Особенно показательным в этом смысле можно считать его эскиз того времени с красноречивым названием "Где серп и молот, там смерть и голод". Написанный в скупой, лаконичной манере он изображает трех человек, вместо лиц у которых изображены гроб, крест и серп и молот. Неудивительно, что гражданская позиция художника привлекала к себе внимание "компетентных органов". Малевича два раза арестовывали (из-за поездок художника за границу его обвиняли в шпионаже, но абсурдность этого обвинения доказать не смоги), а в 1933 году его работы и вовсе объявили вне закона.

Чтобы избежать репрессий, Малевич вернулся в Киев. Главным занятием художника в это время становится преподавание в Киевском художественном институте, где он не только рассказывал своим студентам о супрематизме, но и экспериментировал с новыми художественными формами, создав специальный исследовательский кабинет. Творчество самого Малевича в это время претерпело коренные изменения – он начал писать картины в реалистической манере, преимущественно портреты. Его последнее масштабное полотно "Соцгород"осталось незаконченным.

Не мог больше жить в удушающей обстановке страха и репрессий

В 1933 году Малевич узнал о смертельной болезни – раке предстательной железы: страшное известие он воспринял с внешним спокойствием. Более того, в это время он часто говорил о том, что ему очень тяжело в удушающей обстановке страха, доносов и репрессий, которая его окружала. Узнав о самоубийстве Маяковского, Малевич сказал, что не может поступить так, как он, но и жить дальше не хочет.

Казимир Малевич скончался 15 мая 1935 года, ему было 56 лет. Он заранее срежиссировал свои похороны, нарисовав эскиз супрематического гроба, который должен был повторить форму креста. В этом пункте его завещание исполнено не было: гроб для обычный, но оформленный в супрематическом стиле. Похоронили Малевича в подмосковном поселке Немчиновка под столетним дубом, возле которого он при жизни любил гулять. Во время Второй мировой войны его могила была утрачена, впоследствии на ее месте раскинулось колхозное поле… В родном Киеве о Малевиче напоминают его работы, две из которых хранятся в фондах Национального художественного музея, и две – в Художественном арсенале, есть его картины и в частных собраниях.