Киев отправил военным на передовую еще тысячу fpv-дронов

Громада столицы передала бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск 1 тысячу fpv-дронов. Закупили их на деньги, выделенные военным из бюджета Киева.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, говорится на сайте Kyiv.klichko.org.

"К бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск отправились 1 тысяча fpv-дронов. Закупили их на деньги, выделенные военным из бюджета города. Общая стоимость БПЛА – 33,5 млн грн", – отметил мэр Киева.

Виталий Кличко напомнил, что весной этой бригаде передавали 20 автомобилей — новеньких пикапов Toyota Hilux, которые сразу отправились на фронт.

"Всего на оснащение 3-й бригады Киев с начала этого года направил 110 млн грн. В общей сложности, с 2023 года, – почти 600 миллионов. Громада Киева и дальше будет помогать нашим Защитникам приближать Победу! Слава Украине!" – подчеркнул мэр столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, Кличко подписал меморандум о сотрудничестве с Немецким обществом международного сотрудничества в формировании энергостойкости Киева.