'Кибербезопасность – общее дело': В Киеве на IT Meets обсудили, как бизнесу защитить данные и репутацию

20 августа в пространстве GNRTR Coworking собрались ІТ-руководители, эксперты по киберзащите и юристы, чтобы поговорить о безопасности данных в бизнесе. В течение дня участники встречи "Кибербезопасность: как бизнесу защититься от угроз" от IT Meets делились опытом, дискутировали и предлагали практические решения, которые помогают компаниям оставаться устойчивыми в эпоху цифровых рисков.

На сцене обсуждали, кто в 2025 году реально отвечает за безопасность в компании, почему формальная сертификация не гарантирует защиты и как правильно говорить с клиентами в случае киберинцидента. Выступления касались и стандартов ISO/IEC 27001, и проверок контрагентов через KYC/KYS, и новых требований международных партнеров.

Среди спикеров — руководители известных украинских компаний: Виталий Якушев и Александр Смычников (10Guards), Артем Скрипник (Favbet Tech), Руслана Округ (Raiffeisen Bank), Алексей Ясинский (BAKOTECH), Олег Полигенько (Nova Digital, CISO Club Ukraine), Ростислав Кондрик и Егор Аушев (Cyber Unit Technologies), Александр Ефремов (Kitsoft), Роман Сологуб (ISSP), Андрей Мокич (DigVel), Юлия Петрик (Calibrated), Адриян Павликевич (SoftServe), Сергей Харюк (AmonSul).

Одной из самых активных стала дискуссия с участием CEO Favbet Tech Артема Скрипника. Был поднят вопрос о том, кто в 2025 году реально отвечает за кибербезопасность в ИТ-отрасли. Эксперт обратил внимание на различия между информационной и ИТ-безопасностью, очертил вызовы в сохранении данных и доверия клиентов, а также отметил важность выбора действенной модели управления рисками, которая охватывает все процессы компании.

"Безопасность должна быть частью стратегии компании. Это вопрос доверия и зрелости бизнеса. В Favbet Tech мы строим подход, который объединяет технологии, коммуникацию и ответственность команды", – отметил Скрипник.

Не менее оживленной была панельная дискуссия об антикризисных коммуникациях. Спикеры привели конкретные кейсы, где правильное сообщение сохраняло репутацию, а неудачное разрушало доверие. Речь шла о том, кто именно должен говорить от имени компании, как быстро реагировать и каких ошибок следует избегать.

Несмотря на сложность темы, конференция прошла в открытой атмосфере. Именно это создало почву для практического диалога. Участники покинули событие с четким осознанием того, что кибербезопасность перестала быть делом отдельных технических отделов. Это общая ответственность бизнеса, коммуникационных команд и руководства. Именно так формируется среда, где доверие клиентов и партнеров сохраняется даже во времена непредсказуемых угроз.

Партнером мероприятия выступила Favbet Tech. За три года существования компания вошла в 50 крупнейших продуктовых ІТ-компаний Украины по версии DOU, стала резидентом "Дія.City" и частью IT Ukraine Association. Favbet Tech является соинициатором первого в Украине комитета по направлению AI. Также по итогам года компания вошла в 5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City".