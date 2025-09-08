'Каждый момент мы счастливы потому что вместе': Порошенко нежно поздравил жену с 41-й годовщиной брака

Бывший президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко с женой Мариной 8 сентября 2025 года отмечают 41 годовщину брака.

Поздравление с личным праздником для любимой политик опубликовал на своей странице в Facebook.

"Знаю, в чем мне повезло в жизни больше всего. С любимой. И знаю, с кем больше всего повезло ей ;) Сегодня 41 год, как мы с Мариной муж и жена. Наш путь непростой, но ежесекундно мы счастливы потому что вместе", – написал пятый президент.

Порошенко рассказал, что после стольких лет Марина продолжает его удивлять, когда помогает людям, отстаивает правду политике, или допоздна ждет возвращения мужа – "всегда все с любовью и заботой".

"Каждый день все эти годы мы любим друг друга. И это самое важное", – нежно написал Порошенко.