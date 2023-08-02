'Каждый донат имеет огромное значение': воинам ВСУ в Авдеевке нужна помощь. Как присоединиться

С самого начала полномасштабного вторжения России украинцы активно помогают армии бороться с оккупантами. Сейчас помощь нужна бойцам 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Бойцы защищают страну на Авдеевском направлении. Об этом в Telegram сообщил волонтер Роман Бочкала.

По словам волонтера, военнослужащим 110-й ОМБр нужен дрон DJI Mavic 3T. Его стоимость может достигать несколько сотен тысяч гривен. Однако этот БПЛА поможет украинским воинам еще эффективнее уничтожать российских оккупантов.

Волонтер подчеркнул, что даже небольшой донат в размере 5 или 20 гривен может в сумме сделать результате и помочь приобрести военнослужащим дрон. Поэтому он призвал украинцев не проходить мимо и помочь в сборе средств.

Желающие помочь своим защитникам могут пополнить Банку в Monobank или напрямую перевести средства на карту.

Банка: https://send.monobank.ua/jar/4hivJqvM97

Моно: 5375 4112 0793 3321

Также можно задонатить с помощью сервиса PayPal.

PayPal: [email protected]

Напомним, защитники Украины, а именно 25-я аэромобильная бригада, в которой служит сотрудник OBOZREVATEL, и еще одна воинская часть нуждаются в помощи. В связи с этим наше издание объявляет сбор на 300 тысяч грн и разыгрывает обломок от российской "аналоговнет"-ракеты "Кинжал" (куда целил боеприпас, расскажем после войны).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наши читатели помогли приобрести для украинских воинов дроны, авто, Starlink и другую технику. Среди благотворителей также были разыграны уникальные подарки – двое часов из крышек от ракет HIMARS и другие сувениры с фронта.

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