Картофельное пюре получится идеально воздушным и нежным: добавьте секретный ингредиент
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Картофельное пюре часто считается одним из самых простых гарниров, но иногда оно может получиться довольно густым и клейким, если использовать неподходящие ингредиенты.
Бремда Скор, мама и основательница A Farm Girl's Dabbles, поделилась простым способом сделать картофельное пюре более гладким и кремообразным — использовать пахту в рецепте, пишет Express.
Пахта – это жидкость, которая остаётся при взбивании масла из сливок, и её можно найти в отделе выпечки в супермаркетах, если не хотите готовить самостоятельно.
Картофельное пюре невероятно вкусное, но часто может быть довольно тяжелым блюдом, поскольку готовится с маслом, а добавление сливок может сделать его слишком жирным.
Сливки могут просто добавить слишком много жира в пюре, что делает его более густым и способным заглушать вкусы других ингредиентов, поэтому вкус может получиться довольно плоским.
Обычно лучше использовать пахту, поскольку она менее жирная и слегка кислая, что помогает разбить крахмал в картофеле, делая пюре более легким и шелковистым.
Кислотность пахты также придает легкий кисловатый привкус, который хорошо сочетается с маслом и помогает подчеркнуть вкус других ингредиентов, делая ваше пюре гораздо вкуснее.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вкусно приготовить картофель в сливочном соусе на обед.
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