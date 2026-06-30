Картофельное пюре получится идеально воздушным и нежным: добавьте секретный ингредиент

Картофельное пюре часто считается одним из самых простых гарниров, но иногда оно может получиться довольно густым и клейким, если использовать неподходящие ингредиенты.

Видео дня

Бремда Скор, мама и основательница A Farm Girl's Dabbles, поделилась простым способом сделать картофельное пюре более гладким и кремообразным — использовать пахту в рецепте, пишет Express.

Пахта – это жидкость, которая остаётся при взбивании масла из сливок, и её можно найти в отделе выпечки в супермаркетах, если не хотите готовить самостоятельно.

Картофельное пюре невероятно вкусное, но часто может быть довольно тяжелым блюдом, поскольку готовится с маслом, а добавление сливок может сделать его слишком жирным.

Сливки могут просто добавить слишком много жира в пюре, что делает его более густым и способным заглушать вкусы других ингредиентов, поэтому вкус может получиться довольно плоским.

Обычно лучше использовать пахту, поскольку она менее жирная и слегка кислая, что помогает разбить крахмал в картофеле, делая пюре более легким и шелковистым.

Кислотность пахты также придает легкий кисловатый привкус, который хорошо сочетается с маслом и помогает подчеркнуть вкус других ингредиентов, делая ваше пюре гораздо вкуснее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вкусно приготовить картофель в сливочном соусе на обед.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.