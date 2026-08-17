Картофель получится идеально хрустящим: что нужно сделать перед запеканием

Секрет идеально хрустящего картофеля, запеченного в духовке, заключается в одном простом шаге, который нужно выполнить перед тем, как выложить его на противень.

Видео дня

Этот проверенный временем, но невероятно простой метод обеспечит идеальный вкус и вид картофеля. Что нужно сделать перед запеканием картофеля, чтобы он получился хрустящим, рассказывает OBOZ.UA.

Чтобы приготовить хрустящий и вкусный картофель, запеченный в духовке, воспользуйтесь интересным кухонным трюком. Окуните нарезанный картофель в холодную воду на полчаса. Этот простой шаг может полностью изменить его вкус.

Это объясняется тем, что замачивание картофеля вымывает лишний крахмал. Именно этот крахмал часто является причиной того, что кусочки картофеля не подрумяниваются должным образом, а готовятся в собственной влаге. Поэтому, когда крахмала меньше, образуется тонкий, хрустящий слой.

Более того, этот метод позволяет нам подготовить и нарезать картофель заранее, поскольку он начнет темнеть, если оставить его без воды. В этом случае он будет оставаться аппетитным и ярким, пока его не поместят в духовку. Замачивание в воде ограничивает контакт с кислородом, предотвращая реакцию картофеля с ним.

Этот метод сработает только при правильном применении. Сначала тщательно вымойте и очистите картофель. Затем нарежьте его ровными кусочками, убедившись, что каждый кусочек одинакового размера, чтобы они равномерно приготовились.

Положите их в большую миску и залейте холодной водой. Картофель должен быть полностью погружен в воду. Не используйте горячую воду, она может размягчить поверхность картофеля. Оставьте кусочки на 30 минут, как упоминалось выше, чтобы смыть крахмал.

Следующий шаг – слить воду. Она должна быть немного мутной, это означает, что лишний крахмал удален. Промокните картофель насухо бумажным полотенцем, чтобы свести влагу к минимуму, и убедитесь, что он не разварится в духовке, а вместо этого вкусно подрумянится.

Сбрызните подготовленный картофель оливковым маслом и вашими любимыми специями. Затем выложите его на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляя между кусочками пространство. Запекайте при температуре 200 градусов Цельсия примерно 40–50 минут.

Рекомендуется перевернуть картофель в середине запекания, чтобы он равномерно подрумянился.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: