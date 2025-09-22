Какую собаку завести, если вы живете в маленьком доме или квартире: лучшие породы

Есть хорошая новость для тех, кто живет в небольших домах или квартирах и хочет завести собаку. Несмотря на ваши опасения, эксперты обнаружили, что вы на самом деле можете иметь собственного четвероногого друга.

Хотя вам следует быть осторожным, выбирая нового любимца, если должным образом ухаживать за ним, вы справитесь. Анна Робертсон, ветеринарная медсестра из Butternut Box, объяснила, что главное — выбрать правильную породу для вашего образа жизни и пространства, а не просто самую маленькую собаку, которую вы можете найти, пишет Express.

По ее словам, некоторые маленькие породы на самом деле могут быть более требовательными, чем большие и спокойные.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

"Это прекрасно адаптивные собаки, которые действительно счастливы в небольших пространствах", – сказала Анна. "Они нежные, относительно тихие и не требуют чрезмерных физических нагрузок – обычно достаточно нескольких умеренных прогулок и игр в помещении. Их спокойный темперамент делает их замечательными для жизни в квартире, и они в целом хорошо ладят с соседями и посетителями".

Французский бульдог

Французские овчарки – отличный выбор для жителей квартир, поскольку они обычно не являются высокоэнергичной породой и, как правило, лают минимально. Они также требуют минимального ухода, что делает их подходящим компаньоном для любого, кто имеет плотный график.

Однако Анна предупредила: "Владельцам нужно следить за дыханием – эти собаки могут легко перегреться, поэтому кондиционирование воздуха летом и избежание перенапряжения имеют решающее значение".

Бостонский терьер

Бостон-терьеры, которых иногда называют "американскими джентльменами", чрезвычайно хорошо адаптируются к жизни в небольших помещениях. Это умная и легко дрессируемая порода, идеально подходит для жизни в квартире, где вам понадобится, чтобы ваш пес имел хорошую память и домашние манеры.

Ежедневные прогулки и определенная умственная стимуляция будут означать, что ваш бостонский терьер будет вполне доволен жизнью в вашем маленьком доме.

Мопс

Мопсы от природы социальные и легко адаптируются, что делает их прекрасными компаньонами для проживания в квартире. Как и французские бульдоги, они могут иметь проблемы с дыханием, поэтому владельцам нужно следить за ними в жаркую погоду и избегать чрезмерных физических нагрузок. Их дружественная натура означает, что они обычно хорошо ладят с соседями, что важно при тесном проживании".

Ши-тцу

Поскольку ши-тцу буквально выводили как компаньонов, они, как и следовало ожидать, вполне приспособлены к жизни в помещении. Анна добавила: "Они, как правило, тихие, что оценят соседи, а их потребности в физических нагрузках умеренные. Компромиссом является груминг – им нужно регулярное расчесывание и профессиональный груминг каждые 6-8 недель".

