Музыка имеет огромное влияние на нас! Каждый человек отличается своим индивидуальным вкусом в музыке, но мы все чувствуем его влияние на ощущение. Любимые песни и мелодии могут поднять настроение в скверный день, вдохновить или даже облегчить повседневные дела. Но как насчет влияния музыки на сон? Может ли музыка, которая нам нравится, улучшить наш отдых? Если хотите узнать больше, то умоляйтесь удобнее, потому что я, Дарья Пилипенко, сомнологиня и первая посла здорового сна в Украине, расскажу вам все об этом аспекте жизни, связи музыки и сна.

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Чи є користь у слуханні музики перед сном?

Музика представляє собою послідовність звукових хвиль, які сприймаються через вуха.

Коли звукові хвилі перетворюються на електричні сигнали в мозку, ми починаємо розпізнавати музику.

При прослуховуванні улюблених мелодій в організмі зменшується рівень кортизолу, що є гормоном стресу. Високий рівень цього гормону може перешкоджати якісному сну, оскільки викликає тривожність і врешті призводить до прокидання. Музика також сприяє виробленню дофаміну. Цей гормон супроводжує всі приємні заняття, такі як фізичні вправи, прийом їжі та секс. Вироблення дофаміну допомагає покращити настрій і знизити відчуття дискомфорту.

Нарешті, музика має вплив на нас не тільки на гормональному рівні, але й на вегетативному і психологічному. Музика сприяє заспокоєнню вегетативних процесів, зниженню артеріального тиску і кількості серцевих скорочень за хвилину. Вона може допомогти нам позбутися негативних асоціацій з місцем, де ми раніше погано спали, а також заглушити нічний шум, який заважає людині заснути.

Чому колискова допомагає дітям заснути?

Мелодія колискової, музика та прості м'які ритми мають заспокійливий ефект на дітей різного віку. Вони допомагають зменшити збудження нервової системи: дитина, перебуваючи у стані спокою, швидше засинає. Наукові дослідження підтверджують позитивний вплив мелодій на дитину, але вказують на необхідність використання певної музики: спокійної, повільної мелодії без подразнюючих контрастів.

Чи працює це для дорослих?

Взагалі, на основі прикладу з дітьми ми можемо зрозуміти, що заспокійливий вплив музики – не міф.

Дорослі різного віку, які брали участь у репрезентативних експериментах, підтверджували, що якість сну покращувалась, коли вони слухали спокійні мелодії. Одне з досліджень показало поліпшення якості сну у першу ніч після прослуховування музики. І це ще не все: наукові дані підтверджують кумулятивний ефект мелодій на психіку та їх здатність поступово покращувати якість сну ще більше при постійному впливі музики.

Яку музику за жанром та динамікою слухати, щоб швидко заснути?

Науковці досі не мають однозначної відповіді на це питання, але в усі часи у дослідженнях були враховані особисті смаки людини. Ви можете використовувати свої власні уподобання як вихідний пункт і обирати серед улюблених пісень композиції з помірним темпом, які мають заспокійливий вплив.

Ще одним орієнтиром є темп музики, який вимірюється в ударах на хвилину.

Темп не повинен перевищувати 80 ударів, бо з таким темпом б’ється серце людини у стані спокою.

Якщо ви маєте труднощі з вибором пісень, можете скористатися тематичними готовими списками для розслаблення, заспокоєння або зняття стресу, які доступні в багатьох сучасних музичних додатках.

Також ви можете відвідати веб-сайт Американської асоціації музичної терапії та спробувати підхід, розроблений професійними медиками, де збираються музичні композиції і плейлисти для покращення психологічного та емоційного стану.

Яку музику поставити на будильник, щоб прокидатися з позитивним настроєм?

Моя вам порада: вибирайте музику, яка вам подобається і надихає вас, формує позитивний настрій, музику, яка викликає у вас посмішку. Ймовірно, у вас є кілька таких пісень, тому оберіть серед них ту, яка має повільний, нейтральний початок і не буде шокувати вас ранковими гучними ритмами. Не рекомендується встановлювати на будильник агресивну і швидку музику. Бо пробудження під неї може викликати раптовий викид в кров адреналіну, що може бути не найприємнішим способом розпочати день. Поступовий і заспокійливий вступ у музику забезпечить плавний перехід. Запам'ятайте, організму потрібен час для нормального пробудження.