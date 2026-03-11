Какой знак зодиака считают самым красивым: от этих людей глаз не отвести

Астрологи, которые веками исследовали связь между звездами и нашим рождением, обращали внимание не только на черты характера отдельных знаков зодиака, но и на внешность. Именно так они пришли к выводу, что именно этот астрологический знак является самым красивым.

Их лицо должно быть овальным, привлекательным и правильным, а нос коротким и гладким. Губы полные, соблазнительные и немного темнее, глаза дерзкие и загадочные . Волосы в основном темные, пышные и мягкие . Они очень опрятные и элегантные, пишет OBOZ.UA.

Эти люди сразу притягивают к себе взгляды и очаровывают с первого раза.

По словам астрологов, самые красивые люди рождаются под знаком Весов, следовательно, между 23 сентября и 22 октября. Весы – седьмой знак зодиака. Итак, воздушным знаком руководит планета Венера. И именно из-за влияния этой мощной женской планеты говорят, что люди, рожденные в этот период, имеют самую красивую внешность.

Именно поэтому среди известных личностей из мира кино и музыки очень много тех, кто родился под знаком Весов.

Лучшая совместимость в партнерстве и любви с другими знаками Воздуха (Близнецы, Водолей) и Огня (Лев, Стрелец).

В профессиональном плане Весы успешны там, где нужны справедливость и коммуникация: юриспруденция, дизайн, искусство, дипломатия.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

