Какой вы друг в зависимости от месяца рождения

Опытные астрологи связывают каждый месяц рождения с отдельными чертами и сильными сторонами дружбы, основанными на космических влияниях и ассоциациях со знаками зодиака.

Месяцы рождения указывают на типы личности, от устойчивых якорей (рожденные в январе) до тех, кто приносит радость (рожденные в декабре), пишет OBOZ.UA.

Январь – крепкий якорь

Рожденные в январе известны как неизменная скала в жизни людей. Вы последовательны, надежны и преданы тем, кого любите. Независимо от того, вы целеустремленные Козероги, или инновационные Водолеи, вы не всегда можете быть мягкими в своих чувствах. Однако, вы рядом, когда дела становятся трудными, чтобы дать совет, рекомендацию или преданно оказать помощь.

Февраль – визионер-компаньон

Рожденные в феврале понимают, сочувствуют и ценят индивидуальные различия. Вы уникальны и новаторские. Напоминая другим оставаться открытыми к различиям и мыслить шире, вы даете пространство для того, чтобы другие были аутентичными, креативными и такими же эксцентричными, какими они есть на самом деле. Независимо от того, вы объективный Водолей или чувствительная Рыба, вы меняете мир к лучшему благодаря своему гуманитарному взгляду.

Март – эмпатический целитель

Именинники в марте создают чувствительных целителей. Будь то Рыбы с воображением или Овны с инстинктом, вы знаете, как утешить нуждающегося человека. Вы внимательны, умеете слушать и прекрасно обеспечиваете эмоциональную поддержку. Ваша огненная теплота приносит сочувственную мотивацию.

Апрель – бесстрашный защитник

Рожденные в апреле – герои-первопроходцы. Независимо от того, вы смелые Овны, или практичные Тельцы, этот месяц рождения прикроет вас. Смелые, мужественные и прямолинейные, они заступятся за вас, когда вы не сможете защитить себя сами. Ваши друзья будут чувствовать себя сильными, уверенными и способными в вашем присутствии.

Май – надежный друг

Рожденные в мае — это устойчивые и надежные силы. Надежные друзья, они будут рядом, когда вам нужно будет преодолеть жизненные препятствия. То ли приземленные Тельцы, то ли умные Близнецы, этот месяц рождения сохраняет подлинность. Благодаря преданной заботе, практическому пониманию и честной перспективе им легко доверять.

Июнь – нежный слушатель

Рожденные в июне известны своей самооценкой. В дружбе они внимательно слушают вас и стремятся установить с вами связь на интеллектуальном уровне. Познание вашего ума изнутри и снаружи — это их язык любви. Будь то общительные Близнецы или сочувствующие Раки, они помнят мелочи, которые большинство.

Июль – открытое сердце

Июльские именинники известны своими духовными дарами, основанными на здоровой интуиции. Будь то сентиментальные Раки или сияющие Львы, они ведут за собой с открытым сердцем. Вы горячо любите. Без всяких извинений вы отдаете свою душу своим близким. Воспитывая других, как свою семью, даже если это не кровное происхождение, вы даете другим ощущение, что вы вневременная, незаменимая часть их жизни.

Август – сияющая болельщица

Рожденные в августе — уверенные в себе люди, которые доверяют им. Будь то театральные Львы или скрупулезные Девы, они делают все возможное, чтобы служить своим близким. Вы напоминаете людям об их ценности. Кроме того, ваши способности к поддержке и хайп-менеджменту подчеркивают сильные стороны и таланты других, усиливая их потенциал.

Сентябрь – целеустремленный планировщик

Именинники сентября – это целеустремленные друзья. Будь то планировщики, организаторы, целители, или друзья первого класса, они будут помнить о вас. Будь то рассудительная Дева или очаровательные Весы, они никогда не забывают о дне рождения, утешают вас, когда болеете, и гарантируют, что вы чувствуете поддержку во время незначительных и серьезных жизненных трудностей.

Октябрь – дипломат

Именинники октября – это дипломатичные Весы или глубокие Скорпионы, известные своим стремлением к близости. Часто вы являетесь миротворцем. Ваша роль в дружбе заключается в поиске компромисса, внушении мира и обосновании различных точек зрения. Вы напоминаете другим ценить связь и доброту, готовы регулировать напряжение, когда это необходимо.

Ноябрь – верный друг

Ноябрьские дни рождения полны бескомпромиссного мусора и вдохновения. То ли проницательные Скорпионы, то ли философские Стрельцы, этот месяц рождения — верный друг. Однако, сначала вам нужно преодолеть их таинственное первое впечатление. Как только кто-то заслужит ваше доверие, вы создадите безопасное пространство, где можно быть искренним, нефильтрованным и страстным, не чураясь секретов или табу.

Декабрь – тот, кто несет радость

Те, кто родился в декабре, известны тем, что распространяют свет и надежду. Будь то полные надежды Стрельцы, или дисциплинированные Козероги, вы сделаете все возможное, чтобы увидеть улыбки своих близких. Вы напоминаете другим относиться к вещам менее серьезно и относиться к жизни как к большому приключению. Вы несете атмосферу единства.

