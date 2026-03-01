Какой украинский город назывался Станислав: в честь кого

История основания одного из красивейших городов Западной Украины берет свое начало в середине XVII века на землях древнего села Заболотье. Официальным отсчетом летописи считается 1662 год, когда поселение не только впервые упоминается в письменных источниках, но и получает привилегию на самоуправление – Магдебургское право.

Видео дня

Этот период стал фундаментом для развития уникального архитектурного ансамбля, который возводился по лучшим европейским образцам того времени.

Какой город в Украине назывался Станислав

Основателем поселения выступил галицкий староста Андрей Потоцкий, который выкупил часть местных земель для создания оборонительного форпоста против татарских набегов. Поскольку название Заболотье казалось магнату слишком простым и несоответствующим статусу будущего центра, он решил дать городу имя Станиславов. Проект крепости разработал архитектор Франсуа Корассини, создав идеальный "город-шестиугольник" с мощными бастионами и валами.

Вопрос о том, в честь кого именно назвали город, до сих пор имеет несколько трактовок. Основная версия указывает на религиозный подтекст: Андрей Потоцкий посвятил город и местный костел Святому Станиславу, который считался небесным покровителем мужчин в его роду, в частности отца и сына. В то же время некоторые исследователи предполагают, что название могло непосредственно чествовать старшего сына магната – Станислава, или же популярного в то время святого Станислава Костку.

Развитие Станиславова происходило стремительно: здесь появилась ратуша, площадь Рынок и каменные въездные ворота – Галицкие и Тисменицкие. В 1663 году польский король официально утвердил городской герб с изображением открытых ворот и трех башен.

Интересно, что первым главой (бургомистром) стал бывший войт села Заболотье Бенедикт Андрушевский, что было частью договоренности с Потоцким во время реорганизации поселения.

Как Станислав стал Ивано-Франковском

Смены политических режимов в XX веке принесли городу новые топонимические трансформации. После 1939 года, когда Западная Украина вошла в состав СССР, название было несколько упрощено – с польского варианта Станиславов на Станислав. В послевоенные годы советское руководство даже рассматривало идею радикального переименования в "Сталинокарпатск" или "Сталинград Карпатский", пытаясь увековечить имя советского диктатора, однако эти планы так и не были воплощены в жизнь.

Новая волна переименований началась в конце 1940-х годов, когда появилось предложение почтить память Ивана Франко. Советская идеология благосклонно относилась к личности Каменяра, подчеркивая его работу над переводами марксистской литературы. Это стало весомым аргументом для местной власти, которая готовила подарок городу к его 300-летнему юбилею в 1962 году.

Процесс избрания финального варианта названия сопровождался интересными нюансами. Сначала рассматривалось короткое название "Франково", однако возникло опасение, что это может вызвать ассоциации с испанским диктатором Франсиско Франко. Чтобы избежать нежелательных политических параллелей, к фамилии добавили имя писателя, образовав конструкцию Ивано-Франково.

Окончательная точка в этом вопросе была поставлена 9 ноября 1962 года. Президиум Верховного Совета УССР официально утвердил название Ивано-Франковск, которое остается неизменным уже более шестидесяти лет. Сегодня город хранит память обо всех этапах своего развития, сочетая благородную архитектуру времен Потоцких с духом украинского возрождения.

OBOZ.UA предлагает посмотреть, каким был Ивано-Франковск в прошлом веке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.