Зимний Ивано-Франковск: в сети показали ретро-фотографии

Ивано-Франковск – это сердце Прикарпатья и один из трех ключевых центров исторической Галичины, славящийся своим гостеприимством и архитектурой. Город был основан в 1662 году и более трех веков назывался Станиславов в честь представителей благородного рода Потоцких.

Только в 1962 году, во время празднования 300-летнего юбилея, населенный пункт получил современное имя в честь выдающегося Ивана Франко. Интересно, что в 1950-х годах советская власть действительно рассматривала вариант переименования города в Сталинск-Прикарпатское, однако эта инициатива была отклонена.

Сегодня Франковск является динамичным европейским городом, где проживает более 227 тысяч человек. В быту местные жители часто нежно называют свой город "Франык", подчеркивая его уютную атмосферу. На протяжении веков здесь переплетались культуры разных народов, создавая уникальный галицкий колорит, который сохранился по сей день.

В популярном фейсбук-сообществе "Ретро Франковск" недавно опубликовали серию уникальных архивных фотографий, демонстрирующих зимние пейзажи города советского периода. На первом снимке зафиксировано самую короткую и узкую улицу Качалова (ныне – ул.Труша) в 70-х годах прошлого века, а другое фото переносит зрителей в заснеженный центр города 80-х годов.

Эти кадры демонстрируют эпоху, когда город активно развивался, а его население стремительно росло – с 66 тысяч в 1959 году до 110 тысяч в начале 70-х.

Трагические страницы и вызовы советского периода

История города в середине XX века была полна драматических событий и репрессий. Начало советского господства в 1939 году ознаменовалось массовыми преследованиями, ужасным апогеем которых стал расстрел заключенных работниками НКВД в урочище Демьянов Лаз. Во время раскопок 1989 года там были найдены останки 586 жертв, большинство из которых имели пулевые отверстия в затылке. Эти события оставили глубокий след в памяти галичан, став символом борьбы за правду и независимость.

Оккупация, освобождение и путь к независимости

Период Второй мировой войны принес городу новые испытания: нацистскую оккупацию и создание Станиславовского гетто, где погибли десятки тысяч евреев. Трагическим моментом стал и расстрел 27 украинских патриотов возле синагоги в 1943 году, в честь которых позже назвали улицу Казненных националистов. После возвращения советских войск в 1944 году город начал отстраиваться, но вооруженная борьба продолжалась – в октябре 1945 года курени УПА под командованием Василия Андрусяка ("Резуна") совершили дерзкое нападение на город, захватив стратегические склады и вывезя трофеи в лес.

Послевоенные десятилетия стали временем индустриализации и расширения границ города. Иванофранковцы всегда оставались движущей силой национального возрождения, активно поддержав демократические изменения в конце 80-х. Уже в апреле 1990 года над городской ратушей взвился сине-желтый флаг, а результаты всеукраинского референдума 1991 года подтвердили непоколебимое стремление жителей Прикарпатья к жизни в свободном и независимом государстве.

