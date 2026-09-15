Какой штраф грозит за игнорирование повестки и когда неявка в ТЦК является оправданной: объяснение

Неявка в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по надлежащим образом врученной повестке без уважительной причины может повлечь за собой административный штраф. В период чрезвычайного положения его размер для граждан составляет от 17 000 до 25 500 гривен.

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В то же время закон предусматривает обстоятельства, при которых неявка в ТЦК может быть оправданной. OBOZ.UA рассказывает о правилах воинского учета, вручении повесток и ответственности за их нарушение.

Что считается повесткой и как её вручают

Повестка является официальным вызовом в ТЦК и СП. Ее могут сформировать в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или оформить на бумажном бланке. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

В документе указываются данные гражданина, название ТЦК, цель вызова, место, дата и время явки, регистрационный номер, подпись должностного лица и информация о последствиях неявки.

Вызов может быть связан с уточнением военно-учетных данных, постановкой на учет, прохождением ВЛК или призывом во время мобилизации.

Повестку могут вручить представители ТЦК, органов местного самоуправления, государственных или военных администраций, а в предусмотренных законом случаях – работодатели. Также документ могут отправить заказным письмом.

Если адресата нет по месту жительства, почтовый оператор уведомляет о поступлении письма. После этого на его получение отводится три рабочих дня. День явки определяется в течение семи суток для жителей областного центра и в течение десяти суток для других населенных пунктов со дня отправки повестки.

В то же время push-уведомление в "Резерв+" не является самой повесткой. Приложение может уведомить об отправке документа по почте, но юридически повестка должна быть вручена или отправлена в установленном порядке.

Когда неявка в ТЦК является уважительной

Не каждая неявка автоматически означает нарушение. Среди уважительных причин – болезнь, стихийные бедствия, военные действия и их последствия, смерть близкого родственника, а также другие обстоятельства, которые объективно не позволили человеку прибыть вовремя.

Причину необходимо подтвердить документами. Кроме того, о невозможности прибыть нужно уведомить ТЦК не позднее чем через три суток с даты и времени, указанных в повестке.

После уведомления гражданин должен явиться в ТЦК в срок, не превышающий семи календарных дней.

Какой штраф грозит и как его уплатить

Ответственность за нарушение правил воинского учета и мобилизационного законодательства предусмотрена статьями 210 и 210-1 КУоАП. В особый период для граждан штраф составляет от 1 000 до 1 500 необлагаемых минимумов – от 17 000 до 25 500 гривен.

Сама запись о нарушении в "Резерв+" не означает автоматического списания средств. Штраф налагается постановлением руководителя соответствующего ТЦК.

В "Резерв+" можно воспользоваться сервисом "Штрафы" и урегулировать отдельные нарушения онлайн. Для этого нужно выбрать соответствующее нарушение и подать заявление о его признании. После рассмотрения дела и вынесения постановления появляется возможность произвести оплату.

Если оплатить штраф в течение 20 дней после вынесения постановления, можно воспользоваться льготной оплатой в размере 50% – 8 500 гривен вместо 17 000. По истечении этого срока придется уплатить полную сумму.

Если штраф не уплачивать, постановление могут передать в исполнительную службу. Тогда сумма взыскания может вырасти до 34 000 гривен, а исполнители могут применить меры принудительного взыскания, в частности арест средств и имущества.

В то же время уплата штрафа не освобождает от воинской обязанности. В дальнейшем человек должен выполнять требования воинского учета и являться по надлежащим образом врученным повесткам.

Может ли неявка повлечь за собой уголовную ответственность

Сам факт неявки по повестке не означает автоматического уголовного преследования. За нарушение правил воинского учета и мобилизационного законодательства в первую очередь предусмотрена административная ответственность.

В то же время статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность именно за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Наказание за это – лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Поэтому правовые последствия зависят от содержания повестки, способа её вручения или отправки, причин неявки и этапа мобилизационной процедуры.

Напомним, что военнообязанных и резервистов по достижении предельного возраста пребывания в запасе теперь будут автоматически исключать из воинского учета в реестре "Оберег". Лично обращаться в ТЦК и СП для этого не нужно, а соответствующая информация появится в приложении "Резерв+".

Как писал OBOZ.UA, часть забронированных работников в Украине может лишиться отсрочки в сентябре из-за обновления требований к бронированию. В частности, для отдельных категорий с 1 сентября действует новое требование относительно минимальной зарплаты – 25 941 грн до уплаты налогов.

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