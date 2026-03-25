Какой праздник отмечают в Украине 25 марта: церковный календарь
25 марта – дата, сочетающая глубокие духовные традиции и важные события современности. Именно в этот день верующие отмечают один из крупнейших христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы, которое символизирует надежду и начало спасения.
В то же время календарь насыщен международными и профессиональными событиями – от Дня СБУ до Всемирного дня математики и даже Дня чтения Толкина.
Интересно, что в этот день в истории происходили знаковые события – от первых технологических открытий до культурных прорывов. Поэтому 25 марта сочетает в себе веру, науку и память о важных достижениях человечества.
Праздники в Украине и мире
- День Службы безопасности Украины
- Всемирный день математики (World Math Day)
- Благовещение Пресвятой Богородицы
- День свободы документов
- Целый день для цельного зерна
- Международный день солидарности с задержанными и пропавшими без вести сотрудниками
- Международный день нерожденного ребенка
- Всемирный день ретроспективы
- День чтения Толкина
- Международный день вафель
- Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
- День Независимости Греции
Церковный праздник 25 марта
Благовещение Пресвятой Богородицы — это один из двенадцати крупнейших христианских праздников, который чтит день, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о предстоящем рождении Спасителя мира. Это событие символизирует начало искупления человечества от греха, а в народной традиции считается днем, когда весна окончательно побеждает зиму, а природа просыпается для новой жизни.
События этого дня
- 1306 — Роберт Брюс коронован монархом Шотландии.
- 1596 — битва между украинскими повстанцами Северина Наливайко и войском польского гетмана Жолкевского в урочище Острый Камень.
- 1655 — Христиан Гюйгенс открыл спутник Сатурна Титан.
- 1668 — состоялись первые в Америке конские скачки
- 1807 — британский парламент 283 голосами против 16 принял Акт об отмене работорговли
- 1807 — начались регулярные перевозки по железной дороге Свонси и Мамблза, эта дорога стала первой железной дорогой с регулярными пассажирскими перевозками.
- 1821 — вспыхнуло восстание греков против османского господства под предводительством Александра Ипсиланти.
- 1848 — Весна народов: в Вене опубликован проект Конституции, который разработал комитет под руководством министра внутренних дел Пиллерсдорфа
- 1857 — в Брисбене (Австралия) второй раз подряд (после 5 апреля 1856) наблюдали солнечное затмение.
- 1857 — парижанин Леон Скотт запатентовал древнейшее известное устройство для записи звука.
- 1876 — провела свой первый матч футбольная сборная Уэльса, одна из старейших в мире.
- 1916 — женщинам в США разрешено присутствовать на поединках боксеров.
- 1917 — вышло постановление Временного правительства об отмене смертной казни.
- 1917 — в Петрограде состоялась 20-тысячная украинская манифестация под национальными флагами.
- 1918 — провозглашена независимость Белорусской Народной Республики.
- 1940 — югославский принц Павел Карагеоргиевич подписал соглашение о взаимопомощи с Италией и Германией.
- 1949 — началась Операция "Прибой" — массовая депортация жителей балтийских республик в Сибирь.
- 1957 — Бельгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды подписали в Риме основополагающие евроинтеграционные договоры, которыми основаны ЕЭС и Евратом.
- 1977 — Элвис Костелло выпустил дебютный сингл "Less Than Zero".
- 1983 — На телепрограмме ("Motown 25: Yesterday, Today, Forever"), Майкл Джексон продемонстрировал элемент танца под названием "Лунная Походка".
- 1988 — австралиец Невилл Паттен соорудил самый маленький в мире велосипед — его колеса были диаметром менее 2-х см.
- 1992 — Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины", которым были определены основные задачи для украинской спецслужбы.
- 1993 — создано центральное бюро Интерпола Украины.
- 2011 — Папа Римский подтвердил выбор нового настоятеля УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук).
- 2013 — в центре Парижа полицейские применили слезоточивый газ против участников митинга протеста за отмену закона о легализации однополых браков во Франции.
Именинники 25 марта
Савва, Тихон.
OBOZ.UA предлагает узнать, почему во времена СССР было запрещено праздновать Пасху.
