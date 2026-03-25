Какой праздник отмечают в Украине 25 марта: церковный календарь

25 марта – дата, сочетающая глубокие духовные традиции и важные события современности. Именно в этот день верующие отмечают один из крупнейших христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы, которое символизирует надежду и начало спасения.

В то же время календарь насыщен международными и профессиональными событиями – от Дня СБУ до Всемирного дня математики и даже Дня чтения Толкина.

Интересно, что в этот день в истории происходили знаковые события – от первых технологических открытий до культурных прорывов. Поэтому 25 марта сочетает в себе веру, науку и память о важных достижениях человечества.

Праздники в Украине и мире

День Службы безопасности Украины

Всемирный день математики (World Math Day)

Благовещение Пресвятой Богородицы

День свободы документов

Целый день для цельного зерна

Международный день солидарности с задержанными и пропавшими без вести сотрудниками

Международный день нерожденного ребенка

Всемирный день ретроспективы

День чтения Толкина

Международный день вафель

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

День Независимости Греции

Церковный праздник 25 марта

Благовещение Пресвятой Богородицы — это один из двенадцати крупнейших христианских праздников, который чтит день, когда архангел Гавриил возвестил Деве Марии о предстоящем рождении Спасителя мира. Это событие символизирует начало искупления человечества от греха, а в народной традиции считается днем, когда весна окончательно побеждает зиму, а природа просыпается для новой жизни.

События этого дня

1306 — Роберт Брюс коронован монархом Шотландии.

1596 — битва между украинскими повстанцами Северина Наливайко и войском польского гетмана Жолкевского в урочище Острый Камень.

1655 — Христиан Гюйгенс открыл спутник Сатурна Титан.

1668 — состоялись первые в Америке конские скачки

1807 — британский парламент 283 голосами против 16 принял Акт об отмене работорговли

1807 — начались регулярные перевозки по железной дороге Свонси и Мамблза, эта дорога стала первой железной дорогой с регулярными пассажирскими перевозками.

1821 — вспыхнуло восстание греков против османского господства под предводительством Александра Ипсиланти.

1848 — Весна народов: в Вене опубликован проект Конституции, который разработал комитет под руководством министра внутренних дел Пиллерсдорфа

1857 — в Брисбене (Австралия) второй раз подряд (после 5 апреля 1856) наблюдали солнечное затмение.

1857 — парижанин Леон Скотт запатентовал древнейшее известное устройство для записи звука.

1876 — провела свой первый матч футбольная сборная Уэльса, одна из старейших в мире.

1916 — женщинам в США разрешено присутствовать на поединках боксеров.

1917 — вышло постановление Временного правительства об отмене смертной казни.

1917 — в Петрограде состоялась 20-тысячная украинская манифестация под национальными флагами.

1918 — провозглашена независимость Белорусской Народной Республики.

1940 — югославский принц Павел Карагеоргиевич подписал соглашение о взаимопомощи с Италией и Германией.

1949 — началась Операция "Прибой" — массовая депортация жителей балтийских республик в Сибирь.

1957 — Бельгия, ФРГ, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды подписали в Риме основополагающие евроинтеграционные договоры, которыми основаны ЕЭС и Евратом.

1977 — Элвис Костелло выпустил дебютный сингл "Less Than Zero".

1983 — На телепрограмме ("Motown 25: Yesterday, Today, Forever"), Майкл Джексон продемонстрировал элемент танца под названием "Лунная Походка".

1988 — австралиец Невилл Паттен соорудил самый маленький в мире велосипед — его колеса были диаметром менее 2-х см.

1992 — Верховная Рада Украины приняла Закон "О Службе безопасности Украины", которым были определены основные задачи для украинской спецслужбы.

1993 — создано центральное бюро Интерпола Украины.

2011 — Папа Римский подтвердил выбор нового настоятеля УГКЦ. Им стал Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук).

2013 — в центре Парижа полицейские применили слезоточивый газ против участников митинга протеста за отмену закона о легализации однополых браков во Франции.

Именинники 25 марта

Савва, Тихон.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему во времена СССР было запрещено праздновать Пасху.

