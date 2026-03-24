Лучший украинский теннисист отказался выступать за Украину и сменил гражданство

Лучший украинский теннисист среди юниоров Никита Белозерцев прекратил выступления за Украину. Игрок официально сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан.

Видео дня

Новая информация о новом спортивном паспорте появилась в профиле теннисиста на официальном сайте Международной федерации тенниса, где он указан под узбекским флагом.

Белозерцеву 17 лет, он входил в число наиболее перспективных игроков своего возраста. В мировом рейтинге ITF Juniors он поднимался до 13-й позиции. По состоянию на февраль 2026 года достиг рекордной для себя 784-й позиции в рейтинге ATP.

В 2025 году спортсмен выиграл свой первый титул на профессиональном уровне, став чемпионом турнира категории ITF M15 в Сербии. Кроме того, в ноябре того же года он установил национальное достижение, став самым молодым украинцем, победившим в матче основной сетки турнира серии "челленджер".

На юниорском уровне Белозерцев становился победителем турнира Tennis Europe "Christmas Cup", завоевал пять титулов ITF Juniors, а также показывал результаты на турнирах серии "Большого шлема", включая Australian Open и Roland Garros.

Летом 2025 года во время юниорского Уимблдона теннисист оказался в центре резонанса после отказа давать интервью на украинском языке. После одного из матчей его тренер Стефан Пантов заявил журналистам, что игрок будет отвечать только на русском или английском.

На самом турнире Белозерцев дошел до третьего круга, где уступил словенцу Жиге Шешко со счетом 6:7(2), 2:6. Матч продолжался 1 час 31 минуту.

22 марта 2026-го Белозерцев выступил в квалификации турнира серии "челленджер" в хорватском Сплите. 17-летний теннисист проиграл в двух сетах итальянцу Филиппо Романо, и этот матч стал его последним в составе Украины.

За последние полгода под флаг Узбекистана также перешли несколько российских теннисисток, среди которых Мария Тимофеева, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!