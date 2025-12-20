Какой праздник отмечают в Украине 20 декабря: все об этом дне

20 декабря — это дата, пульсирующая в ритме мировой истории и глубокой духовности, сочетая в себе память о величественных свершениях и тревожных событиях прошлого. Пока мир отмечает Международный день солидарности и готовится к Рождеству, выходя на фестивали зимних прогулок, украинцы вспоминают основания легендарной "Просвиты" во Львове и чтят память преподобного Игнатия Киево-Печерского.

Видео дня

Этот день напоминает нам о силе заступничества иконы "Спасительница утопающих" и одновременно возвращает во времена, когда Адольф Гитлер покинул тюрьму, а Бродвей впервые вспыхнул электрическими огнями. В нашем обзоре мы расскажем, как в эту дату переплелись судьбы Пап Римских, изобретателей пневматических шин и создателей "Звездных войн".

Праздники в Украине и мире

День чествования пенсионеров и ветеранов МВД

День "Пойдем колядовать" (Go Caroling Day)

День "Расставьте точки над i" (Dot Your I's Day)

День сангрии (National Sangria Day)

Фестиваль зимних прогулок (Festival of Winter Walks)

День игры (Игровой день)

Международный день солидарности людей

Церковный праздник сегодня

Православная церковь 20 декабря чтит память преподобного Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, чьи нетленные мощи почивают в Дальних пещерах лавры. Святой Игнатий известен своей подвижнической жизнью и особым даром исцеления больных молитвой и возложением рук.

В этот же день особое почитание отдается Новодворской иконе Божией Матери, написанной святителем Петром, которая прославилась многочисленными чудесами на территории древней Руси.

Одновременно верующие молятся перед Леньковской иконой, которую в народе называют "Спасительница утопающих", поскольку по преданию она была найдена на берегу Десны напротив опасного речного водоворота. Этот день объединяет память о духовных наставниках Киево-Печерской обители и веру в заступничество Пресвятой Богородицы, которая оберегает путешественников и спасает в самых тяжелых жизненных обстоятельствах.

События этого дня

69 — Римский сенат избрал Императором Веспасиана, завершая Год четырех императоров.

1192 — Король Англии Ричард I был захвачен герцогом Австрии Леопольдом V на пути из Третьего крестового похода.

1334 — Бенедикт XII был избран новым Папой Римским.

1637 — после капитуляции реестровцев под Боровицей гетман нереестрового запорожского казачества Павлюк пленен правительственными войсками Речи Посполитой (казнен в Варшаве в марте 1638 года).

1753 — В Петербурге издан царский указ о ликвидации таможенной границы между Гетманщиной и остальной частью Российской империи.

1803 — США формально стали владельцами территории Луизиана, приобретенной у Франции (соответствующий договор подписали Томас Джефферсон и Наполеон Бонапарт).

1808 — Пиренейская война: началась Вторая осада Сарагосы.

1848 — после победы на выборах Шарль Луи Наполеон стал первым (и единственным) Президентом Второй Французской республики.

1868 — Во Львове основано украинское общество "Просвита".

1880 — В Нью-Йорке на Бродвее загорелись первые электрические огни. Улица получила второе название — Большой Белый Путь.

1892 — Инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (штат Нью-Йорк) получили патент на пневматические автомобильные шины. До этого шины делались из монолитной резины.

1906 — впервые "Кобзарь" Тараса Шевченко издан на русском языке.

1912 — Лондонской конференцией послов и Лондонским мирным договором, заключенным после первой Балканской войны, была признана независимость Албании.

1917 — учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР.

1924 — Адольф Гитлер был освобожден из Ландсбергской тюрьмы.

1938 — американский инженер Владимир Зворыкин, сотрудник компании Westinghouse Electronic Corporation запатентовал два революционных устройства — кинескоп и иконоскоп.

1942 — Вторая мировая война: японские ВВС начали бомбардировку Калькуты (Индия).

1946 — состоялась премьера фильма "Эта удивительная жизнь".

1948 — Война за независимость Индонезии: нидерландская армия захватила город Джокьякарта — временную столицу новообразованной Республики Индонезия.

1955 — Кардифф был провозглашен столицей Уэльса.

1957 — Boeing 707 совершил свой первый полет.

1960 — был основан Вьетконг.

1961 — в Северной Ирландии состоялась последняя смертная казнь.

1968 — Зодиак совершил свое первое убийство.

1984 — Компания Bell Labs объявила о завершении разработки мегабитного чипа памяти, который мог хранить более миллиона бит электронных данных — вчетверо больше, чем существующие в то время чипы.

1991 — независимость Украины признали Кыргызстан и Туркменистан.

1995 — установлены дипломатические отношения Украины с Боснией и Герцеговиной.

1999 — Согласно договоренностям с Португалией под юрисдикцию Китая перешла португальская колония Макао — последняя европейская колония в Азии.

2000 — Парламент Великобритании одобрил клонирование человека, но исключительно в медицинских целях.

2019 — были основаны Космические силы США.

2019 — в США в кинопрокат вышла последняя (девятая) часть космической саги "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение".

Именинники 20 декабря

Антон, Даниил, Иван, Игнат.

OBOZ.UA предлагает тем, кто только готовится к Новому году, узнать, где лучше не ставить елку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.