Какой праздник отмечают в Украине 20 декабря: все об этом дне
20 декабря — это дата, пульсирующая в ритме мировой истории и глубокой духовности, сочетая в себе память о величественных свершениях и тревожных событиях прошлого. Пока мир отмечает Международный день солидарности и готовится к Рождеству, выходя на фестивали зимних прогулок, украинцы вспоминают основания легендарной "Просвиты" во Львове и чтят память преподобного Игнатия Киево-Печерского.
Этот день напоминает нам о силе заступничества иконы "Спасительница утопающих" и одновременно возвращает во времена, когда Адольф Гитлер покинул тюрьму, а Бродвей впервые вспыхнул электрическими огнями. В нашем обзоре мы расскажем, как в эту дату переплелись судьбы Пап Римских, изобретателей пневматических шин и создателей "Звездных войн".
Праздники в Украине и мире
- День чествования пенсионеров и ветеранов МВД
- День "Пойдем колядовать" (Go Caroling Day)
- День "Расставьте точки над i" (Dot Your I's Day)
- День сангрии (National Sangria Day)
- Фестиваль зимних прогулок (Festival of Winter Walks)
- День игры (Игровой день)
- Международный день солидарности людей
Церковный праздник сегодня
Православная церковь 20 декабря чтит память преподобного Игнатия, архимандрита Киево-Печерского, чьи нетленные мощи почивают в Дальних пещерах лавры. Святой Игнатий известен своей подвижнической жизнью и особым даром исцеления больных молитвой и возложением рук.
В этот же день особое почитание отдается Новодворской иконе Божией Матери, написанной святителем Петром, которая прославилась многочисленными чудесами на территории древней Руси.
Одновременно верующие молятся перед Леньковской иконой, которую в народе называют "Спасительница утопающих", поскольку по преданию она была найдена на берегу Десны напротив опасного речного водоворота. Этот день объединяет память о духовных наставниках Киево-Печерской обители и веру в заступничество Пресвятой Богородицы, которая оберегает путешественников и спасает в самых тяжелых жизненных обстоятельствах.
События этого дня
- 69 — Римский сенат избрал Императором Веспасиана, завершая Год четырех императоров.
- 1192 — Король Англии Ричард I был захвачен герцогом Австрии Леопольдом V на пути из Третьего крестового похода.
- 1334 — Бенедикт XII был избран новым Папой Римским.
- 1637 — после капитуляции реестровцев под Боровицей гетман нереестрового запорожского казачества Павлюк пленен правительственными войсками Речи Посполитой (казнен в Варшаве в марте 1638 года).
- 1753 — В Петербурге издан царский указ о ликвидации таможенной границы между Гетманщиной и остальной частью Российской империи.
- 1803 — США формально стали владельцами территории Луизиана, приобретенной у Франции (соответствующий договор подписали Томас Джефферсон и Наполеон Бонапарт).
- 1808 — Пиренейская война: началась Вторая осада Сарагосы.
- 1848 — после победы на выборах Шарль Луи Наполеон стал первым (и единственным) Президентом Второй Французской республики.
- 1868 — Во Львове основано украинское общество "Просвита".
- 1880 — В Нью-Йорке на Бродвее загорелись первые электрические огни. Улица получила второе название — Большой Белый Путь.
- 1892 — Инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (штат Нью-Йорк) получили патент на пневматические автомобильные шины. До этого шины делались из монолитной резины.
- 1906 — впервые "Кобзарь" Тараса Шевченко издан на русском языке.
- 1912 — Лондонской конференцией послов и Лондонским мирным договором, заключенным после первой Балканской войны, была признана независимость Албании.
- 1917 — учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР.
- 1924 — Адольф Гитлер был освобожден из Ландсбергской тюрьмы.
- 1938 — американский инженер Владимир Зворыкин, сотрудник компании Westinghouse Electronic Corporation запатентовал два революционных устройства — кинескоп и иконоскоп.
- 1942 — Вторая мировая война: японские ВВС начали бомбардировку Калькуты (Индия).
- 1946 — состоялась премьера фильма "Эта удивительная жизнь".
- 1948 — Война за независимость Индонезии: нидерландская армия захватила город Джокьякарта — временную столицу новообразованной Республики Индонезия.
- 1955 — Кардифф был провозглашен столицей Уэльса.
- 1957 — Boeing 707 совершил свой первый полет.
- 1960 — был основан Вьетконг.
- 1961 — в Северной Ирландии состоялась последняя смертная казнь.
- 1968 — Зодиак совершил свое первое убийство.
- 1984 — Компания Bell Labs объявила о завершении разработки мегабитного чипа памяти, который мог хранить более миллиона бит электронных данных — вчетверо больше, чем существующие в то время чипы.
- 1991 — независимость Украины признали Кыргызстан и Туркменистан.
- 1995 — установлены дипломатические отношения Украины с Боснией и Герцеговиной.
- 1999 — Согласно договоренностям с Португалией под юрисдикцию Китая перешла португальская колония Макао — последняя европейская колония в Азии.
- 2000 — Парламент Великобритании одобрил клонирование человека, но исключительно в медицинских целях.
- 2019 — были основаны Космические силы США.
- 2019 — в США в кинопрокат вышла последняя (девятая) часть космической саги "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение".
Именинники 20 декабря
Антон, Даниил, Иван, Игнат.
OBOZ.UA предлагает тем, кто только готовится к Новому году, узнать, где лучше не ставить елку.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.