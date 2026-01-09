Какой праздник отмечают 9 января: все об этом дне

9 января 2026 года — это дата, поражающая невероятным калейдоскопом событий: от чествования первого мученика Мелитины святого Полиевкта до дня, когда Стив Джобс навсегда изменил мир, представив первый iPhone.

Пока верующие обращаются к преподобному Евстратию с молитвами об исцелении, мир отмечает Международный день хореографа и довольно ироничный "День бросающих", посвященный первым неудачам в исполнении новогодних обещаний.

История этого дня запечатлена и в украинской летописи: именно 9 января 1648 года Богдан Хмельницкий был избран гетманом Запорожской Сечи, что заложило основы новой государственности. Кроме того, этот день напоминает о величественных достижениях человечества, таких как открытие штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке или начало возведения гигантской Асуанской плотины.

Праздники в Украине и мире

Международный день хореографа

День тех, кто бросает (Quitters Day)

День "Поиграй в Бога" (Play God Day)

День касуле (National Cassoulet Day)

День абрикоса (Apricot Day)

День ботаника (National Word Nerd Day)

День словесника (Word Nerd Day)

Церковный праздник 9 января

По церковному календарю 9 января верующие чтят память святого мученика Полиевкта, который считается первым мучеником в армянском городе Мелитине. Он был воином и пострадал за христианскую веру во время гонений императора Декия, став символом несокрушимости духа.

Также в этот день вспоминают преподобного Евстратия, известного чудотворца, который прославился своей аскетической жизнью и особым даром исцеления.

События этого дня

475 — восточноримского императора Флавия Зенона сверг с престола Василиск, родственник жены Зенона.

1431 — в Руане начался судебный процесс над Жанной д'Арк под председательством епископа Кошона.

1449 — первое письменное упоминание о лотерее, которая была организована в Милане для финансирования войны против Венеции.

1599 — в Масселбурге (Шотландия) создана древнейшая из официально зарегистрированных масонских лож.

1648 — Богдан Хмельницкий избран гетманом Запорожской Сечи.

1792 — Подписан Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну.

1792 — российская империя присоединила земли между Южным Бугом и Днестром и Кубань.

1799 — в Великобритании впервые в мире введен налог на прибыль.

1816 — первое испытание лампы Дэви на рудниках Геббурна, Северо-Восточная Англия.

1878 — Умберто I стал королем Италии.

1905 — 9 января по старому стилю (22 января - по новому) в Санкт-Петербурге власти жестоко разогнали мирную демонстрацию, участники которой имели целью вручить царю "Петицию рабочих и жителей Петербурга для представления Николаю II". Расстрел многолюдного митинга, получивший название "кровавое воскресенье", стал одним из толчков к революции 1905 года.

1916 — поражением Антанты завершилась попытка захватить проливы Дарданеллы и Босфор во время Первой мировой войны.

1918 — открылась Чрезвычайная сессия I Курултая крымскотатарского народа.

1923 — испанский изобретатель Хуан де Ла Сьерва совершил первый полет на изобретенном им автожире.

1923 — объявлен дефолт Германии из-за невыполнения ею обязательств по репарациям по Версальскому договору.

1927 — в кинотеатре Монреаля из-за паники, вызванной небольшим взрывом кинокамеры, погибло 78 человек, из них 77 — дети младше 18 лет.

1951 — в Нью-Йорке состоялось официальное открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.

1959 — на Кировоградщине начались аресты членов подпольной организации "Об'єднання", созданной в г. Инта в Коми АССР в 1956 г. молодыми украинскими политзаключенными, которые уже могли выходить за пределы концлагерей или находились на свободном поселении.

1960 — начало строительства Асуанской плотины на Ниле в Египте.

1972 — в гавани Гонконга загорелся и затонул океанский лайнер "Королева Елизавета", в то время крупнейший в мире пассажирский корабль.

1992 — Гвинея, Венесуэла и Чили признали независимость Украины.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с КНДР.

2005 — на президентских выборах в Палестинской автономии победил бывший премьер-министр Палестины Махмуд Аббас, который заменил покойного Ясира Арафата.

2007 — CEO Apple Стив Джобс представил первый iPhone.

2021 — авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии

Именинники 9 января

Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.

