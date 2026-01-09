Какой праздник отмечают 9 января: все об этом дне
9 января 2026 года — это дата, поражающая невероятным калейдоскопом событий: от чествования первого мученика Мелитины святого Полиевкта до дня, когда Стив Джобс навсегда изменил мир, представив первый iPhone.
Пока верующие обращаются к преподобному Евстратию с молитвами об исцелении, мир отмечает Международный день хореографа и довольно ироничный "День бросающих", посвященный первым неудачам в исполнении новогодних обещаний.
История этого дня запечатлена и в украинской летописи: именно 9 января 1648 года Богдан Хмельницкий был избран гетманом Запорожской Сечи, что заложило основы новой государственности. Кроме того, этот день напоминает о величественных достижениях человечества, таких как открытие штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке или начало возведения гигантской Асуанской плотины.
Праздники в Украине и мире
- Международный день хореографа
- День тех, кто бросает (Quitters Day)
- День "Поиграй в Бога" (Play God Day)
- День касуле (National Cassoulet Day)
- День абрикоса (Apricot Day)
- День ботаника (National Word Nerd Day)
- День словесника (Word Nerd Day)
Церковный праздник 9 января
По церковному календарю 9 января верующие чтят память святого мученика Полиевкта, который считается первым мучеником в армянском городе Мелитине. Он был воином и пострадал за христианскую веру во время гонений императора Декия, став символом несокрушимости духа.
Также в этот день вспоминают преподобного Евстратия, известного чудотворца, который прославился своей аскетической жизнью и особым даром исцеления.
События этого дня
- 475 — восточноримского императора Флавия Зенона сверг с престола Василиск, родственник жены Зенона.
- 1431 — в Руане начался судебный процесс над Жанной д'Арк под председательством епископа Кошона.
- 1449 — первое письменное упоминание о лотерее, которая была организована в Милане для финансирования войны против Венеции.
- 1599 — в Масселбурге (Шотландия) создана древнейшая из официально зарегистрированных масонских лож.
- 1648 — Богдан Хмельницкий избран гетманом Запорожской Сечи.
- 1792 — Подписан Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну.
- 1792 — российская империя присоединила земли между Южным Бугом и Днестром и Кубань.
- 1799 — в Великобритании впервые в мире введен налог на прибыль.
- 1816 — первое испытание лампы Дэви на рудниках Геббурна, Северо-Восточная Англия.
- 1878 — Умберто I стал королем Италии.
- 1905 — 9 января по старому стилю (22 января - по новому) в Санкт-Петербурге власти жестоко разогнали мирную демонстрацию, участники которой имели целью вручить царю "Петицию рабочих и жителей Петербурга для представления Николаю II". Расстрел многолюдного митинга, получивший название "кровавое воскресенье", стал одним из толчков к революции 1905 года.
- 1916 — поражением Антанты завершилась попытка захватить проливы Дарданеллы и Босфор во время Первой мировой войны.
- 1918 — открылась Чрезвычайная сессия I Курултая крымскотатарского народа.
- 1923 — испанский изобретатель Хуан де Ла Сьерва совершил первый полет на изобретенном им автожире.
- 1923 — объявлен дефолт Германии из-за невыполнения ею обязательств по репарациям по Версальскому договору.
- 1927 — в кинотеатре Монреаля из-за паники, вызванной небольшим взрывом кинокамеры, погибло 78 человек, из них 77 — дети младше 18 лет.
- 1951 — в Нью-Йорке состоялось официальное открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.
- 1959 — на Кировоградщине начались аресты членов подпольной организации "Об'єднання", созданной в г. Инта в Коми АССР в 1956 г. молодыми украинскими политзаключенными, которые уже могли выходить за пределы концлагерей или находились на свободном поселении.
- 1960 — начало строительства Асуанской плотины на Ниле в Египте.
- 1972 — в гавани Гонконга загорелся и затонул океанский лайнер "Королева Елизавета", в то время крупнейший в мире пассажирский корабль.
- 1992 — Гвинея, Венесуэла и Чили признали независимость Украины.
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с КНДР.
- 2005 — на президентских выборах в Палестинской автономии победил бывший премьер-министр Палестины Махмуд Аббас, который заменил покойного Ясира Арафата.
- 2007 — CEO Apple Стив Джобс представил первый iPhone.
- 2021 — авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии
Именинники 9 января
Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.
