Какой праздник отмечают 9 ноября: все об этом дне
9 ноября – день, насыщенный духовными, культурными и международными событиями. В Украине отмечают Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства и День виноградаря и винодела. Верующие почитают преподобных Матрону и Теоктисту.
В мире 9 ноября отмечают Всемирный день свободы, Международный день скороговорок, Всемирный день усыновления. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 9 ноября
Церковный праздник
В этот день православная церковь чтит преподобных Матрону и Теоктисту – подвижниц, которые всю жизнь посвятили служению Богу и добрым делам. Верующие обращаются к святым с молитвами о здоровье, мире в семье и духовном просвещении.
Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
Праздник введен для чествования всех, кто сохраняет и развивает украинскую культуру, народные традиции, песню, ремесла и творчество. В этот день устраивают концерты, выставки, мастер-классы, вручают награды деятелям культуры.
День виноградаря и винодела Украины
Праздник в честь людей, которые выращивают виноград и создают украинские вина. Это символ труда, земли и солнца – напоминание о давних традициях виноделия, достигающих еще времен Киевской Руси.
Международные даты
Всемирный день свободы – день в память о падении Берлинской стены и победе демократии.
Международный день скороговорок – веселый праздник речевой игры и артикуляционной ловкости.
Всемирный день усыновления – день, когда чествуют семьи, подарившие детям дом и любовь.
Исторические события 9 ноября
- 1799 – переворот 18 брюмера привел Наполеона к власти во Французской республике.
- 1906 – в Российской империи началась земельная реформа Столыпина.
- 1882 – в Елисаветграде с пьесой "Наталка-Полтавка" дебютировал украинский театр Марка Кропивницкого.
- 1918 – во Львове создали исполнительный орган ЗУНР (с 13 ноября 1918 года – Государственный Секретариат).
- 1923 – в Мюнхене состоялся "Пивной путч". Попытка Адольфа Гитлера прийти к власти.
- 1938 – в Третьем Рейхе состоялись массовые погромы евреев "Хрустальная ночь".
- 1956 – Президиум Верховного Совета СССР принял указ "О запрете бывшим руководителям и активным участникам украинского националистического подполья, которые были осуждены и отбывали наказание, возвращаться в западные области УССР".
- 1961 – город Сталино получил название Донецк.
- 1962 – Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о переименовании города Станислав на Ивано-Франковск, а Станиславской области на Ивано-Франковскую область.
- 1976 – в Киеве создали Украинскую общественную группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений.
- 1977 – Украинская Хельсинкская Группа обнародовала "Манифест украинского правозащитного движения".
- 1989 – началось разрушение Берлинской стены.
- 1991 – генерал Джохар Дудаев избран первым президентом Ичкерии.
- 1995 – Македония и Украина приняты в Совет Европы.
- 1997 – в Украине впервые отметили День украинской письменности и языка.
Кто родился 9 ноября
- 1872 – Богдан Лепкий, украинский поэт, прозаик, литературовед, критик, переводчик, издатель, публицист, общественно-культурный деятель, художник.
- 1891 – Федор Эрнст, украинский историк, искусствовед, музеевед.
- 1906 – Ярослав Лопатинский, украинский ученый-математик, академик НАН Украины.
- 1983 – Юрий Ткач, украинский комик, телеактер.
В этот день умерли:
- 1794 – Григорий Сковорода, выдающийся украинский просветитель-гуманист, философ, поэт, педагог.
- 1918 – Гийом Аполлинер, французский поэт, художник, критик. Один из основоположников литературного авангарда.
- 1940 – Невилл Чемберлен, британский государственный деятель, 60-й Премьер-министр Великобритании 1937–1940 годов.
- 1970 – Шарль де Голль, французский генерал, политический деятель, президент Франции (1958–1969)
- 1991 – Ив Монтан, французский актер.
- 2024 – Вячеслав Узелков, украинский боксер-профессионал.
