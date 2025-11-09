Какой праздник отмечают 9 ноября: все об этом дне

9 ноября – день, насыщенный духовными, культурными и международными событиями. В Украине отмечают Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства и День виноградаря и винодела. Верующие почитают преподобных Матрону и Теоктисту.

В мире 9 ноября отмечают Всемирный день свободы, Международный день скороговорок, Всемирный день усыновления. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 9 ноября

Церковный праздник

В этот день православная церковь чтит преподобных Матрону и Теоктисту – подвижниц, которые всю жизнь посвятили служению Богу и добрым делам. Верующие обращаются к святым с молитвами о здоровье, мире в семье и духовном просвещении.

Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

Праздник введен для чествования всех, кто сохраняет и развивает украинскую культуру, народные традиции, песню, ремесла и творчество. В этот день устраивают концерты, выставки, мастер-классы, вручают награды деятелям культуры.

День виноградаря и винодела Украины

Праздник в честь людей, которые выращивают виноград и создают украинские вина. Это символ труда, земли и солнца – напоминание о давних традициях виноделия, достигающих еще времен Киевской Руси.

Международные даты

Всемирный день свободы – день в память о падении Берлинской стены и победе демократии.

Международный день скороговорок – веселый праздник речевой игры и артикуляционной ловкости.

Всемирный день усыновления – день, когда чествуют семьи, подарившие детям дом и любовь.

Исторические события 9 ноября

1799 – переворот 18 брюмера привел Наполеона к власти во Французской республике.

1906 – в Российской империи началась земельная реформа Столыпина.

1882 – в Елисаветграде с пьесой "Наталка-Полтавка" дебютировал украинский театр Марка Кропивницкого.

1918 – во Львове создали исполнительный орган ЗУНР (с 13 ноября 1918 года – Государственный Секретариат).

1923 – в Мюнхене состоялся "Пивной путч". Попытка Адольфа Гитлера прийти к власти.

1938 – в Третьем Рейхе состоялись массовые погромы евреев "Хрустальная ночь".

1956 – Президиум Верховного Совета СССР принял указ "О запрете бывшим руководителям и активным участникам украинского националистического подполья, которые были осуждены и отбывали наказание, возвращаться в западные области УССР".

1961 – город Сталино получил название Донецк.

1962 – Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о переименовании города Станислав на Ивано-Франковск, а Станиславской области на Ивано-Франковскую область.

1976 – в Киеве создали Украинскую общественную группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений.

1977 – Украинская Хельсинкская Группа обнародовала "Манифест украинского правозащитного движения".

1989 – началось разрушение Берлинской стены.

1991 – генерал Джохар Дудаев избран первым президентом Ичкерии.

1995 – Македония и Украина приняты в Совет Европы.

1997 – в Украине впервые отметили День украинской письменности и языка.

Кто родился 9 ноября

1872 – Богдан Лепкий, украинский поэт, прозаик, литературовед, критик, переводчик, издатель, публицист, общественно-культурный деятель, художник.

1891 – Федор Эрнст, украинский историк, искусствовед, музеевед.

1906 – Ярослав Лопатинский, украинский ученый-математик, академик НАН Украины.

1983 – Юрий Ткач, украинский комик, телеактер.

В этот день умерли:

1794 – Григорий Сковорода, выдающийся украинский просветитель-гуманист, философ, поэт, педагог.

1918 – Гийом Аполлинер, французский поэт, художник, критик. Один из основоположников литературного авангарда.

1940 – Невилл Чемберлен, британский государственный деятель, 60-й Премьер-министр Великобритании 1937–1940 годов.

1970 – Шарль де Голль, французский генерал, политический деятель, президент Франции (1958–1969)

1991 – Ив Монтан, французский актер.

2024 – Вячеслав Узелков, украинский боксер-профессионал.

