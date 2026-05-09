Какой праздник отмечают 9 мая в Украине

9 мая в Украине – это уникальный день, в котором тесно переплелись духовные традиции, современные европейские ценности и знаковые исторические события. Пока верующие спешат в храмы, чтобы почтить "Летнего Николая", государство вместе со всем европейским сообществом отмечает День Европы, подчеркивая наш общий путь и единство.

Видео дня

Календарь этого дня поражает своей многогранностью: от основания "Просвиты" в Ужгороде до подписания исторического закона о ленд-лизе для защиты Украины. Это время, когда мы вспоминаем выдающихся личностей, например Игоря Сикорского или Симона Петлюру, чьи имена навсегда вписаны в летопись нашей свободы.

Кроме того, 9 мая дарит множество поводов для улыбки благодаря необычным международным праздникам – от Дня пуговиц до Всемирного дня танца живота.

Праздники в Украине и мире

Второй день памяти и примирения

Международный женский паркур-уикенд

Всемирный день коллажа

Всемирный день танца живота

Всемирный день Бакфаста

Всемирный день мигрирующих птиц

Международный день ветряной мельницы

Всемирный день справедливой торговли

День магнитной азбуки

День пуговиц

День Европы

День Европы в Украине

Церковный праздник 9 мая

9 мая верующие чтят перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари, состоявшееся в 1087 году для спасения святыни от захватчиков.

Этот праздник, известный в народе как "Летний Николай", символизирует особое покровительство святого над путниками и моряками, а также знаменует окончательный приход тепла и расцвет природы.

События этого дня

1913 — первый полет гидроплана С-10 "Гидро" Игоря Сикорского.

1913 — на экраны Франции вышел фильм "Фантомас" — первая в длинном ряду экранизация.

1919 — Симон Петлюра избран председателем Директории УНР.

1920 — проведен польско-украинский парад на Крещатике по случаю освобождения Киева от большевиков

1920 — в Ужгороде основано украинское общество "Просвита"

1922 — взят под домашний арест Патриарх Московский и всея Руси Тихон.

1927 — парламент Австралии переехал в новую столицу — Канберру.

1945 — официальная победа СССР и союзников над нацистской Германией.

1945 — На ЦА им. Фрунзе приземлился Ли-2 с экипажем А. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции нацистской Германии.

1950 — создано Европейское объединение угля и стали, — первое европейское сообщество, ставшее предвестником Евросоюза.

1955 — Федеративная Республика Германия вошла в состав НАТО.

1962 — первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского.

2012 — во время демонстрационного полета в Индонезии разбился самолет российского производства "Sukhoi Superjet 100".

2018 — плотина Патель в Кении на территории Большой рифтовой долины была прорвана из-за проливных дождей. Погибли по меньшей мере 48 человек.

2022 — Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал Закон S.3522 о Ленд-лизе для защиты демократии в Украине и борьбы против России.

Именинники 9 мая

Николай, Христофор, Сергей, Денис.

OBOZ.UA писал, почему в Украине больше не празднуют День победы 9 мая, как в россии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.