Какой праздник отмечают 9 мая в Украине
9 мая в Украине – это уникальный день, в котором тесно переплелись духовные традиции, современные европейские ценности и знаковые исторические события. Пока верующие спешат в храмы, чтобы почтить "Летнего Николая", государство вместе со всем европейским сообществом отмечает День Европы, подчеркивая наш общий путь и единство.
Календарь этого дня поражает своей многогранностью: от основания "Просвиты" в Ужгороде до подписания исторического закона о ленд-лизе для защиты Украины. Это время, когда мы вспоминаем выдающихся личностей, например Игоря Сикорского или Симона Петлюру, чьи имена навсегда вписаны в летопись нашей свободы.
Кроме того, 9 мая дарит множество поводов для улыбки благодаря необычным международным праздникам – от Дня пуговиц до Всемирного дня танца живота.
Праздники в Украине и мире
- Второй день памяти и примирения
- Международный женский паркур-уикенд
- Всемирный день коллажа
- Всемирный день танца живота
- Всемирный день Бакфаста
- Всемирный день мигрирующих птиц
- Международный день ветряной мельницы
- Всемирный день справедливой торговли
- День магнитной азбуки
- День пуговиц
- День Европы
- День Европы в Украине
Церковный праздник 9 мая
9 мая верующие чтят перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари, состоявшееся в 1087 году для спасения святыни от захватчиков.
Этот праздник, известный в народе как "Летний Николай", символизирует особое покровительство святого над путниками и моряками, а также знаменует окончательный приход тепла и расцвет природы.
События этого дня
- 1913 — первый полет гидроплана С-10 "Гидро" Игоря Сикорского.
- 1913 — на экраны Франции вышел фильм "Фантомас" — первая в длинном ряду экранизация.
- 1919 — Симон Петлюра избран председателем Директории УНР.
- 1920 — проведен польско-украинский парад на Крещатике по случаю освобождения Киева от большевиков
- 1920 — в Ужгороде основано украинское общество "Просвита"
- 1922 — взят под домашний арест Патриарх Московский и всея Руси Тихон.
- 1927 — парламент Австралии переехал в новую столицу — Канберру.
- 1945 — официальная победа СССР и союзников над нацистской Германией.
- 1945 — На ЦА им. Фрунзе приземлился Ли-2 с экипажем А. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции нацистской Германии.
- 1950 — создано Европейское объединение угля и стали, — первое европейское сообщество, ставшее предвестником Евросоюза.
- 1955 — Федеративная Республика Германия вошла в состав НАТО.
- 1962 — первый полет в США вертолета-крана S-64 Игоря Сикорского.
- 2012 — во время демонстрационного полета в Индонезии разбился самолет российского производства "Sukhoi Superjet 100".
- 2018 — плотина Патель в Кении на территории Большой рифтовой долины была прорвана из-за проливных дождей. Погибли по меньшей мере 48 человек.
- 2022 — Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал Закон S.3522 о Ленд-лизе для защиты демократии в Украине и борьбы против России.
Именинники 9 мая
Николай, Христофор, Сергей, Денис.
