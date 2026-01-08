Какой праздник отмечают 8 января: все об этом дне

8 января православные верующие чтят память святых, чьи жизни стали примером веры, выдержки и служения. В мире отмечаются несколько международных дней, связанных с наукой, социальными вопросами и заботой о человеке.

8 января – День вращения Земли, День борьбы с бедностью, Всемирный день печати и День здорового веса и здорового вида. OBOZ.UA рассказывает о церковных праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 8 января

Церковные праздники

Святой Эмилиан относится к исповедникам – христиан, которые подверглись преследованиям и страданиям за веру, но остались живы и не отреклись от своих убеждений. Его жизнь пришлась на времена жестких притеснений христиан, когда отказ от веры мог означать пытки или ссылку. В церковной традиции Эмилиан считается символом внутренней стойкости и духовного мужества. В этот день верующие молятся об укреплении веры, способности выдержать жизненные испытания и сохранить достоинство в сложных обстоятельствах. Также праздник связывают с темой правды и неприятия насилия над совестью.

Преподобная Домника (Домника Константинопольская) известна как подвижница, которая посвятила жизнь молитве, милосердию и служению ближним. Она прославилась скромностью, сдержанностью и духовной сосредоточенностью, избегая светской славы. В церковной традиции Домника является образом тихой, но глубокой веры, которая проявляется не в словах, а в ежедневных поступках. Ее память в этот день побуждает задуматься над внутренней дисциплиной, состраданием и помощью другим. Особенно в этот день молятся о душевном спокойствии и гармонии.

Международные и всемирные дни 8 января

День вращения Земли – посвящен осознанию движения нашей планеты и развитию научного мировоззрения.

День борьбы с бедностью – напоминает о проблеме социального неравенства и необходимости поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

Всемирный день печати – подчеркивает роль печатного слова в распространении знаний и сохранении культуры.

День здорового веса и здорового вида – акцентирует внимание на заботе о здоровье без крайностей и стигматизации.

Знаменательные исторические события

1851 год – французский физик Жан Бернар Леон Фуко впервые наглядно продемонстрировал вращение Земли с помощью маятника.

1918 год – президент США Вудро Вильсон представил Конгрессу мирную программу из 14 пунктов для завершения Первой мировой войны.

1991 год – СССР ввел войска в Вильнюс в попытке вернуть контроль над Литвой, которая провозгласила независимость.

2020 год – вблизи Тегерана был сбит украинский Boeing 737, в результате чего погибли 176 человек.

