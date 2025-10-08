Какой праздник отмечают 8 октября в Украине: церковный календарь

8 октября – насыщенный на события день, в котором сочетаются профессиональные, религиозные и международные праздники. В этот день в Украине отмечают День юриста, а в церковном календаре чествуют преподобную Пелагию Антиохийскую.

Кроме того, в мире отмечают День регистрации рождений, День подологии, День разносчиков газет, День бездорожья и День дислексии. OBOZ.UA

Какие праздники отмечают 8 октября

Церковный календарь

Святая Пелагия жила в III веке в городе Антиохии. По преданию, она была выдающейся красавицей, которая вела роскошную, греховную жизнь, но, услышав проповедь епископа Нонна, раскаялась, приняла крещение и стала монахиней.

Пелагия провела остаток жизни в молитве и одиночестве, искупая грехи прошлого. Ее образ в христианской традиции символизирует покаяние, духовное перерождение и силу веры, способную изменить человеческое сердце.

День юриста Украины

Это профессиональный праздник всех, кто посвятил жизнь защите прав и свобод граждан, утверждению законности и правопорядка. Его ежегодно отмечают 8 октября согласно Указу Президента Украины от 1997 года.

День юриста символизирует уважение к труду адвокатов, судей, прокуроров, нотариусов, юрисконсультов и преподавателей права – всех, кто формирует правовую культуру общества.

Международный день разносчиков газет

Этот день посвящен людям, которые ежедневно доставляют новости – распространителям печатной прессы. Праздник напоминает о важной роли локальных СМИ и тех, кто помогает информации доходить до читателя даже в цифровую эпоху.

Международный день подологии

Подология – отрасль медицины, занимающаяся здоровьем стоп. Праздник призван обратить внимание на профилактику и лечение проблем с ногами, которые влияют на качество жизни, особенно у людей с диабетом или сосудистыми расстройствами.

Международный день регистрации рождений

Праздник основан ООН, чтобы напомнить о праве каждого ребенка быть официально зарегистрированным при рождении. Ведь свидетельство о рождении – это не только документ, но и первый шаг к признанию человека государством и гарантия его прав.

Международный день бездорожья

Неофициальный, но популярный среди автолюбителей праздник, который отмечают фанаты внедорожников, экстремальных путешествий и трофи-рейдов. Этот день объединяет всех, кто ценит свободу, драйв и приключения там, где заканчивается асфальт.

Всемирный день дислексии

8 октября также отмечают День борьбы с дислексией – расстройством чтения, которое не имеет отношения к интеллекту, но нуждается в своевременной диагностике и поддержке. Цель праздника – повысить осведомленность об этой особенности и помочь детям и взрослым с дислексией реализовывать свой потенциал.

Исторические события 8 октября

1596 – подписана Брестская уния, создана греко-католическая Церковь.

1914 – впервые во время Первой мировой войны применена бомбардировочная авиация.

1938 – в Ужгороде создано первое правительство автономного Закарпатья, которое с 30 декабря 1938 г. начало называться Карпатской Украиной.

1945 – инженер из штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.

1967 – спецотряд боливийской армии взял в плен Эрнесто Че Гевару. На следующий день был расстрелян.

1977 – Организация Украинского освободительного фронта провела в Нью-Йорке мотопоход под лозунгом "Против порабощения Украины московским коммунизмом".

1991 – Верховная Рада Украины приняла закон о гражданстве Украины.

2022 – подрыв Крымского моста.

Кто родился 8 октября

1789 – Уильям Джон Свенсон, английский орнитолог, малаколог, конхиолог, энтомолог и художник.

1871 – Иван Поддубный, украинский спортсмен-борец. Шестикратный чемпион мира по борьбе.

1895 – Хуан Доминго Перон, генерал, трижды президент Аргентины в 1946–1955 и 1973–1974 гг.

1916 – Олекса Булавицкий, украинский живописец-пейзажист импрессионистического направления.

1920 – Фрэнк Герберт, американский писатель-фантаст.

В этот день умерли:

1754 – Генри Филдинг, английский писатель, выдающийся представитель английского реализма XVIII века.

1895 – Адам Опель, основатель компании Adam Opel GmbH.

1938 – Гнат Хоткевич, украинский писатель, бандурист, расстрелян.

1941 – Остап Луцкий, украинский политический и общественный деятель, публицист и поэт, погиб в советском концлагере.

2011 – Деннис Ритчи, американский ученый-информатик, автор языка программирования C, разработчик операционной системы Unix.

2023 – Нина Матвиенко, украинская певица.

