Какой праздник отмечают 5 января в Украине: церковный календарь
5 января сочетает в себе духовный смысл, историческую память и ряд интересных светских событий. В этот день верующие в Украине готовятся к одному из важнейших христианских праздников — Богоявления, соблюдая пост и особые традиции.
В то же время дата обозначена важными вехами мировой и украинской истории — от культурных достижений до научных открытий. Кроме церковного календаря, 5 января имеет и необычные международные праздники, которые добавляют дню символичности и легкости.
Это возможность не только заглянуть в прошлое, но и наполнить обычный зимний день новыми смыслами. OBOZ.UA рассказывает, какой праздник отмечают 5 января, что советует церковный календарь и кого стоит поздравить с именинами.
Праздники в Украине и мире
- День "Слава Богу сегодня понедельник" (Thank God Its Monday Day)
- День кето-диеты (National Keto Day)
- Двенадцатая ночь (Twelfth Night)
- День диалога (Day of Dialogue)
- Международный разгрузочный день
- День взбитых сливок (National Whipped Cream Day)
Церковный праздник 5 января
5 января верующие отмечают Надвечерье Богоявления, которое в народе чаще называют Голодной кутьей или Вторым Сочельником. Этот день является временем строгого поста и духовной подготовки к одному из величайших христианских праздников — Крещения Господня.
В храмах совершается особое богослужение, завершающееся первым великим освящением воды, которую называют "вечерней водой".
Также церковь чтит память святых мучеников Теопемпта и Теоны, которые пострадали за веру в начале IV века, проявив несокрушимую стойкость перед преследователями.
События этого дня
- 1585 — основано львовское Ставропигийное братство, которое до XVIII в. осуществляло активную культурно-образовательную, религиозную и общественную деятельность.
- 1586 — патриарх Антиохийский Иоаким V подтвердил устав Львовского Успенского (ставропигийного) братства (дата приблизительная).
- 1754 — в Петербурге издан царский указ об отмене в Гетманщине внутренних таможенных сборов, которые пополняли гетманскую казну — индукта и эвекта.
- 1769 — Джеймс Ватт запатентовал ключевое техническое решение своей паровой машины, отдельную конденсационную камеру.
- 1870 — началась забастовка львовских печатников — первая рабочая забастовка в Западной Украине.
- 1875 — в Париже открыто здание театра "Опера Гарнье".
- 1895 — открыты рентгеновские лучи.
- 1905 — после 159-дневной осады во время русско-японской войны капитулировала российская дальневосточная крепость Порт-Артур.
- 1911 — княжество Монако — конституционная монархия.
- 1918 — УНР выпустила в обращение первые украинские банкноты с надписями на украинском, польском языках и языке идиш.
- 1918 — большевики созвали и разогнали на первом же заседании Всероссийское учредительное собрание.
- 1919 — в Мюнхене основана Немецкая рабочая партия, преобразованная через год в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию.
- 1933 — в Сан-Франциско началось строительство одного из самых известных в мире мостов Золотые ворота. Завершено строительство было в 1937 году.
- 1935 — арестован Борис Антоненко-Давидович.
- 1968 — приход к власти в Чехословакии Александера Дубчека, который положил начало "Пражской весне".
- 1972 — начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.
- 1977 — арестованы лидеры Украинского Хельсинского Союза Николай Руденко и Олекса Тихий.
- 1997 — Россия объявляет о выводе войск с территории Чечни, что стало формальным признаком окончания двухлетней неудачной российско-чеченской войны.
- 2006 — "Intel" представил первый процессор линейки "Core".
- 2011 — количество интернет-пользователей в мире достигло 2 миллиардов.
- 2019 — Вселенский патриарх Варфоломей подписал в Стамбуле томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Именинники 5 января
Григорий, Иосиф, Матвей, Роман, Сергей, Евгения, Татьяна.
