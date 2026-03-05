Какой праздник отмечают 5 марта: церковный календарь

5 марта – дата, в которой тесно переплетаются духовные традиции, научные открытия и события, изменившие ход мировой истории. Этот день напоминает и о силе веры и стойкости человеческого духа, и о стремлении к знаниям, прогрессу и энергоэффективному будущему.

В церковном календаре он имеет особое значение для верующих, а светский – наполнен международными инициативами и памятными датами. OBOZ.UA рассказывает, какие праздники отмечают 5 марта, кого чтит церковь и чем запомнилась эта дата в разные эпохи.

Праздники в Украине и мире

Европейский день геодезии и геоинформации

Всемирный день энергоэффективности

Всемирный день книги (World Book Day)

День действий климатического коучинга (Climate Coaching Action Day)

День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности (Dissociative Identity Disorder Awareness Day)

День рождения степлера

Церковный праздник 5 марта

5 марта церковь чтит память мученика Конона Мандонского, который во времена правления Деция пострадал за христианскую веру, но до последнего вздоха не отрекся от Христа. Будучи простым и смиренным человеком, святой Конон прославился своей стойкостью и удивительной терпеливостью к пыткам, став для верующих примером настоящей духовной силы.

События 5 марта

1558 — Франциско Фернандес, медик по образованию, был послан королем Испании Филиппом ІІ в Мексику для изучения растений и продуктов. Эта дата считается появлением табака в Европе.

1616 — книга Николая Коперника "Об обращении небесных сфер" получила свое место в Индексе запрещенных книг.

1770 — "Бостонская бойня": расстрел английскими солдатами толпы жителей во время беспорядков в Бостоне (убито 5 человек).

1774 — во дворе парижского Дворца правосудия королевским палачом сожжены мемуары Пьера Бомарше о произволе судебных органов.

1792 — революционное правительство Франции закрыло университет Сорбонна и все теологические факультеты в стране.

1824 — началась первая англо-бирманская война.

1836 — Сэмюэль Кольт представляет промышленный образец револьвера (калибр 0,34).

1842 — подразделение мексиканской армии численностью около 500 воинов оккупирует Техас, а затем быстро возвращается в Рио Гранде.

1861 — объявлен манифест Александра II об отмене крепостного права в России.

1868 — в Великобритании запатентован степлер.

1877 — в Большом театре прошла премьера балета Чайковского "Лебединое озеро".

1904 — Никола Тесла описывает процесс формирования шаровой молнии.

1907 — вторая Рада открывается в Санкт-Петербурге, российские военные разгоняют мирную демонстрацию численностью около 40 000 человек.

1912 — итальянская армия впервые использует авиацию в военных целях: осуществлена воздушная разведка позиций за Турецкой линией.

1933 — Великая Депрессия: Президент США Франклин Рузвельт объявляет "банковский выходной", который закрыл все банки США, и заморозил все финансовые операции.

1933 — в Германии национал-социалисты выиграли парламентские выборы с 44 процентами голосов.

1940 — Политбюро ЦК ВКП (б) официально приняло решение о применении высшей меры наказания в отношении польских военнопленных, которые сидели в советских концлагерях после оккупации Польши. Более 20 тысяч человек одномоментно приговорены к расстрелу (Катынская трагедия).

1946 — Уинстон Черчилль употребил словосочетание "Железный Занавес" в своей речи в Фултоне; началась Холодная война.

1960 — сержант Элвис Пресли демобилизовался из армии США.

1970 — вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия.

1970 — окончательно обнаружены атомы 105-го элемента, названного позже дубнием.

1979 — космический аппарат "Вояджер-1" достиг самого тесного сближения с Юпитером.

1982 — Венера 14, советский спутник прибыл на планету Венера.

1995 — заработал веб-сервис IRC, который действует и сегодня.

1998 — NASA заявляет, что спутник Clementine на орбите Луны обнаружил достаточные залежи воды для обеспечения человеческой колонии на Луне.

2000 — британские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.

Именинники 5 марта

Адриан, Давид, Константин, Лука, Федор, Константин.

