Какой праздник отмечают 5 февраля: все об этом дне

5 февраля – дата, сочетающая в себе духовные традиции, профессиональные праздники и яркие события мировой истории. В этот день в Украине и мире вспоминают как религиозные фигуры, так и научные, культурные и общественные достижения.

Календарь 5 февраля насыщен международными инициативами, памятными датами и интересными символическими праздниками. Кроме этого, день имеет особое значение для верующих и богат на исторические события разных эпох. OBOZ.UA предлагает подробнее узнать о праздниках, церковных традициях и ключевых событиях этого дня.

Праздники в Украине и мире

День эрудита

День Государственной специальной службы транспорта

Международный день оптимиста (International Optimist Day)

Всемирный день "Нутеллы"

Всемирный день Рэйки для животных (World Animal Reiki Day)

Церковный праздник сегодня

Верующие чтят память святой мученицы Агафьи.

События 5 февраля

1494 — заключен "вечный мир" между великими князьями Литвы и Московии — Александром Ягеллончиком и Иваном III, завершивший литовско-московскую Пограничную войну 1492-1494 годов

1585 — во Львове основано Успенское ставропигийское братство

1597 — по приказу Тойотоми Хидэёси в Нагасаки распяты 26 ранних японских христиан

1783 — в области Калабрия на юге Италии началось землетрясение, длившееся почти два месяца.

1803 — реорганизация системы образования в Российской Империи (создание учебных округов, а также 4 типов учебных заведений: школ, гимназий, лицеев и университетов)

1816 — в Риме состоялась премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник"

1818 — после смерти Карла XIII королем Швеции и Норвегии стал Карл XIV Юган, известный ранее как маршал Франции Жан Батист Бернадот

1850 — американская компания "Феликс" запатентовала арифмометр

1859 — Александру Иоанн Куза объединил княжеские титулы Молдовы и Валахии, что стало шагом к возникновению современной Румынии

1861 — в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс запатентовал кинематоскоп

1887 — в миланском театре "Ла Скала" состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло"

1899 — Филиппинско-американская война: битва за Манилу завершилась победой США

1904 — войска США покинули Кубу после шести лет оккупации

1913 — во Львове в зале Украинского народного дома все украинские академические общества ("Академическая помощь", "Украинский студенческий союз", "Академическая община", "Основа", "Бандурист", "Медицинская община", "Кружок юристов" и другие) устроили большой академический бал

1917 — одобрена действующая конституция Мексики, которая первой в мире закрепила социальные права

1918 — в Киеве на заседании Совета народных министров УНР принят план организации реестрового "Свободного казачества" в Украине, которое должно было осуществлять внутреннюю охрану уездов, и проект закона об общественных работах

1918 — командующий войсками Народного секретариата УССР Муравьев отдал приказ об общем наступлении на Киев. В этот день начался штурм Печерска со стороны станции Киев-Товарная и со стороны цепного моста. Были заняты рабочие окраины. Некоторые части прорвались к центру города1918 — войска УНР оставили станцию Казатин

1918 — ЦИК Советов Румчерода опубликовал постановление, в котором говорилось, что он считает себя в состоянии войны с Румынией и объявлялась мобилизация отрядов, сформированных на добровольных началах, и транспортной флотилии в Одессе и Тираспольском, Херсонском, Аккерманском, Бендерском и Одесском уездах.

1919 — первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния компании Deutsche Luft-Reederei GmbH связала в Германии Берлин и Веймар

1919 — под натиском большевистского нашествия украинские войска (корпус Сечевых стрельцов) окончательно оставили Киев

1919 — утром в Бровары под флагом Красного Креста прибыла делегация Киевского совета рабочих депутатов, которая сообщила об оставлении города войсками УНР. В тот же день Богунский и Таращанский полки под командованием Николая Щорса и Боженко вошли в Киев

1919 — в Харькове на заседании СНК Украины принято Временное положение об организации местных органов советской власти и порядок управления. Высшей властью на местах считались съезды советов — губернские, уездные, волостные

1919 — Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс и Д. В. Гриффит создали голливудскую киностудию United Artists

1924 — радио ВВС начало передавать из Гринвичской обсерватории сигналы точного времени

1926 — вооруженное нападение на советских дипкурьеров Т. Нетте (убит) и И. Махмасталя (ранен) на территории Латвии. День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей

1928 — немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезировал витамин D, недостаток которого вызывает рахит

1924 — Гринвичская обсерватория начала передавать почасовые звуковые сигналы точного времени по радио

1935 — в Нью-Йорке организаторы профессионального бокса приняли решение, что поединки за чемпионское звание не могут длиться более 15 раундов

1936 — на экраны США вышел новый фильм Чарли Чаплина "Новые времена"

1946 — вступил в силу "Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе"

1952 — Нью-Йорк стал первым городом мира, где начали использовать трехцветные светофоры

1953 — в нью-йоркском Roxy Theatre прошла премьера диснеевского фильма "Питер Пэн"

1956 — завершились VII Зимние Олимпийские игры на итальянском курорте Кортина д'Ампеццо

1958 — во время военных учений вблизи побережья Джорджии в авиакатастрофе утеряна водородная бомба, которую не удалось найти до сих пор

1960 — принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов (с 1961 года он носит имя Патриса Лумумбы)

1971 — появился фондовый индекс NASDAQ ("Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам США")

1977 — арестованы лидеры Украинской Хельсинской группы Николай Руденко и Олекса Тихий

1979 — Аргентина открыла антарктическую научно-исследовательскую станцию Бельграно II

1982 — из-за польских событий правительство Великобритании ввело экономические санкции против СССР

1986 — в СССР приняты постановления о создании кооперативов в сфере потребления, общественного питания и услуг

1989 — начал вещание всеевропейский канал Eurosport

1991 — столица Киргизии, которая 65 лет носила имя Фрунзе, переименована в Бишкек

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Норвегией

1994 — на рынке Маркале в столице Боснии и Герцеговины Сараево взорвалась 120-мм минометная мина. Погибло 68 человек, 144 были ранены.

1998 — в Симферополе взрывом смертельно ранен заместитель председателя Совета министров Крыма Александр Сафонцев

1999 — Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, получил год тюрьмы за избиение двух людей, машина которых столкнулась с автомобилем Тайсона

2000 — петербургский ОМОН совершил массовое убийство 56-60 мирных жителей в Чечне

2005 — впервые вышла в эфир крымскотатарская радиостанция Meydan

2009 — получив выкуп 3 млн. 200 тыс. долларов, сомалийские пираты отпустили судно "Фаина", в составе экипажа которого было 17 украинцев. Судно находилось в плену с 25 сентября 2008 года.

Именинники 5 февраля

Агафангел, Евсевий, Геннадий, Максим, Климент, Соломон, Феоктист, Федор.

