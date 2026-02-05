Какой праздник отмечают 5 февраля: все об этом дне
5 февраля – дата, сочетающая в себе духовные традиции, профессиональные праздники и яркие события мировой истории. В этот день в Украине и мире вспоминают как религиозные фигуры, так и научные, культурные и общественные достижения.
Календарь 5 февраля насыщен международными инициативами, памятными датами и интересными символическими праздниками. Кроме этого, день имеет особое значение для верующих и богат на исторические события разных эпох. OBOZ.UA предлагает подробнее узнать о праздниках, церковных традициях и ключевых событиях этого дня.
Праздники в Украине и мире
- День эрудита
- День Государственной специальной службы транспорта
- Международный день оптимиста (International Optimist Day)
- Всемирный день "Нутеллы"
- Всемирный день Рэйки для животных (World Animal Reiki Day)
Церковный праздник сегодня
Верующие чтят память святой мученицы Агафьи.
События 5 февраля
- 1494 — заключен "вечный мир" между великими князьями Литвы и Московии — Александром Ягеллончиком и Иваном III, завершивший литовско-московскую Пограничную войну 1492-1494 годов
- 1585 — во Львове основано Успенское ставропигийское братство
- 1597 — по приказу Тойотоми Хидэёси в Нагасаки распяты 26 ранних японских христиан
- 1783 — в области Калабрия на юге Италии началось землетрясение, длившееся почти два месяца.
- 1803 — реорганизация системы образования в Российской Империи (создание учебных округов, а также 4 типов учебных заведений: школ, гимназий, лицеев и университетов)
- 1816 — в Риме состоялась премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник"
- 1818 — после смерти Карла XIII королем Швеции и Норвегии стал Карл XIV Юган, известный ранее как маршал Франции Жан Батист Бернадот
- 1850 — американская компания "Феликс" запатентовала арифмометр
- 1859 — Александру Иоанн Куза объединил княжеские титулы Молдовы и Валахии, что стало шагом к возникновению современной Румынии
- 1861 — в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс запатентовал кинематоскоп
- 1887 — в миланском театре "Ла Скала" состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло"
- 1899 — Филиппинско-американская война: битва за Манилу завершилась победой США
- 1904 — войска США покинули Кубу после шести лет оккупации
- 1913 — во Львове в зале Украинского народного дома все украинские академические общества ("Академическая помощь", "Украинский студенческий союз", "Академическая община", "Основа", "Бандурист", "Медицинская община", "Кружок юристов" и другие) устроили большой академический бал
- 1917 — одобрена действующая конституция Мексики, которая первой в мире закрепила социальные права
- 1918 — в Киеве на заседании Совета народных министров УНР принят план организации реестрового "Свободного казачества" в Украине, которое должно было осуществлять внутреннюю охрану уездов, и проект закона об общественных работах
- 1918 — командующий войсками Народного секретариата УССР Муравьев отдал приказ об общем наступлении на Киев. В этот день начался штурм Печерска со стороны станции Киев-Товарная и со стороны цепного моста. Были заняты рабочие окраины. Некоторые части прорвались к центру города1918 — войска УНР оставили станцию Казатин
- 1918 — ЦИК Советов Румчерода опубликовал постановление, в котором говорилось, что он считает себя в состоянии войны с Румынией и объявлялась мобилизация отрядов, сформированных на добровольных началах, и транспортной флотилии в Одессе и Тираспольском, Херсонском, Аккерманском, Бендерском и Одесском уездах.
- 1919 — первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния компании Deutsche Luft-Reederei GmbH связала в Германии Берлин и Веймар
- 1919 — под натиском большевистского нашествия украинские войска (корпус Сечевых стрельцов) окончательно оставили Киев
- 1919 — утром в Бровары под флагом Красного Креста прибыла делегация Киевского совета рабочих депутатов, которая сообщила об оставлении города войсками УНР. В тот же день Богунский и Таращанский полки под командованием Николая Щорса и Боженко вошли в Киев
- 1919 — в Харькове на заседании СНК Украины принято Временное положение об организации местных органов советской власти и порядок управления. Высшей властью на местах считались съезды советов — губернские, уездные, волостные
- 1919 — Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс и Д. В. Гриффит создали голливудскую киностудию United Artists
- 1924 — радио ВВС начало передавать из Гринвичской обсерватории сигналы точного времени
- 1926 — вооруженное нападение на советских дипкурьеров Т. Нетте (убит) и И. Махмасталя (ранен) на территории Латвии. День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей
- 1928 — немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезировал витамин D, недостаток которого вызывает рахит
- 1924 — Гринвичская обсерватория начала передавать почасовые звуковые сигналы точного времени по радио
- 1935 — в Нью-Йорке организаторы профессионального бокса приняли решение, что поединки за чемпионское звание не могут длиться более 15 раундов
- 1936 — на экраны США вышел новый фильм Чарли Чаплина "Новые времена"
- 1946 — вступил в силу "Договор между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе"
- 1952 — Нью-Йорк стал первым городом мира, где начали использовать трехцветные светофоры
- 1953 — в нью-йоркском Roxy Theatre прошла премьера диснеевского фильма "Питер Пэн"
- 1956 — завершились VII Зимние Олимпийские игры на итальянском курорте Кортина д'Ампеццо
- 1958 — во время военных учений вблизи побережья Джорджии в авиакатастрофе утеряна водородная бомба, которую не удалось найти до сих пор
- 1960 — принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов (с 1961 года он носит имя Патриса Лумумбы)
- 1971 — появился фондовый индекс NASDAQ ("Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам США")
- 1977 — арестованы лидеры Украинской Хельсинской группы Николай Руденко и Олекса Тихий
- 1979 — Аргентина открыла антарктическую научно-исследовательскую станцию Бельграно II
- 1982 — из-за польских событий правительство Великобритании ввело экономические санкции против СССР
- 1986 — в СССР приняты постановления о создании кооперативов в сфере потребления, общественного питания и услуг
- 1989 — начал вещание всеевропейский канал Eurosport
- 1991 — столица Киргизии, которая 65 лет носила имя Фрунзе, переименована в Бишкек
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Норвегией
- 1994 — на рынке Маркале в столице Боснии и Герцеговины Сараево взорвалась 120-мм минометная мина. Погибло 68 человек, 144 были ранены.
- 1998 — в Симферополе взрывом смертельно ранен заместитель председателя Совета министров Крыма Александр Сафонцев
- 1999 — Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, получил год тюрьмы за избиение двух людей, машина которых столкнулась с автомобилем Тайсона
- 2000 — петербургский ОМОН совершил массовое убийство 56-60 мирных жителей в Чечне
- 2005 — впервые вышла в эфир крымскотатарская радиостанция Meydan
- 2009 — получив выкуп 3 млн. 200 тыс. долларов, сомалийские пираты отпустили судно "Фаина", в составе экипажа которого было 17 украинцев. Судно находилось в плену с 25 сентября 2008 года.
Именинники 5 февраля
Агафангел, Евсевий, Геннадий, Максим, Климент, Соломон, Феоктист, Федор.
