Какой праздник отмечают 4 января в Украине: все об этом дне

Четвертое января — это день, когда духовное величие прошлого встречается с невероятными достижениями современности. Пока православный мир чтит собор семидесяти апостолов и вспоминает суровый путь преподобного Теоктиста, светская история напоминает нам о возвращении легендарной "Мона Лизы" в Лувр и первых музыкальных шагах Элвиса Пресли.

Это дата, когда Земля максимально приближается к Солнцу, а человечество празднует научный гений Исаака Ньютона и важность азбуки Брайля. Именно в этот день Украина когда-то делала первые шаги на дипломатической арене, а мир впервые услышал о хит-парадах, изменивших музыкальную индустрию навсегда.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день гипноза

День Ньютона

День хит-парада (Pop Music Chart Day)

Всемирный день азбуки Брайля

День бесплатной корзины цветов (Free Flower Basket Day)

День Могу (CanDo Day)

Земля в перигелии (Earth at Perihelion)

Церковный праздник 4 января

Православная церковь отмечает Собор святых семидесяти апостолов, избранных Иисусом Христом для проповеди Евангелия по всему миру. Этот праздник напоминает, что миссия спасения не ограничивалась только двенадцатью ближайшими учениками, а охватывала широкий круг последователей. В то же время в этот день чтят память святого преподобного Теоктиста, который был игуменом монастыря в Кукуме Сицилийском. Преподобный Теоктист прославился как великий подвижник и духовный наставник, посвятивший жизнь служению Богу через строгий аскетизм.

События этого дня

1493 — Христофор Колумб, открыв Америку, направился обратно в Испанию.

1494 — в Цетине (современная Черногория) издан свод православных песен "Осмогласник" — первая книга в южнославянских государствах, напечатанная кириллицей.

1873 — во Львове основано Литературное общество имени Тараса Шевченко.

1885 — в штате Айова доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса.

1912 — Луна оказалась на самом коротком расстоянии от Земли в XX веке (348 249 км).

1914 — после похищения, произошедшего в 1911 году, картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" вернулась в Лувр.

1919 — Совет Восточной Галиции принял решение о присоединении к Украине.

1919 — Украинская Центральная Рада запретила обращение в Украине российских, немецких и австрийских денег.

1936 — "Billboard" напечатал первый чарт, вскоре этот чарт получил статус официального всеамериканского хит-парада.

1943 — американский журнал "Тайм" подвел итоги 1942 года и назвал "человеком года" Сталина.

1948 — после более 60 лет британской оккупации Бирма (ныне Мьянма) провозглашает независимость и становится независимой федеративной республикой.

1951 — Война в Корее: войска КНДР при поддержке китайцев повторно взяли Сеул

1954 — Элвис Пресли записал свои первые песни.

1958 — после 92 дней пребывания в космосе вошел в атмосферу и сгорел первый искусственный спутник Земли "Спутник 1" — первый сделанный человеком космический объект.

1959 — Луна-1 становится первым космическим аппаратом, который достиг второй космической скорости, приблизился к Луне и вышел на гелиоцентрическую орбиту.

1970 — участники группы "The Beatles" в последний раз совместно собрались на студии для записи песни "Let It Be".

1985 — в одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон — первой в мире суррогатной матери.

1991 — группа "Nirvana" подписала контракт с компанией "Geffen".

1992 — Албания и Узбекистан признали независимость Украины.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем.

2004 — Марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе.

2004 — после "революции роз" в Грузии состоялись президентские выборы. Более 96 % граждан поддержали Михаила Саакашвили.

2007 — Нэнси Пелоси избрана первой в истории США женщиной-спикером Палаты представителей.

2010 — открыт самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Дубай (ныне Бурдж Халифа).

Именинники 4 января

Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан, Яков.

