Какой праздник отмечают 4 января в Украине: все об этом дне
Четвертое января — это день, когда духовное величие прошлого встречается с невероятными достижениями современности. Пока православный мир чтит собор семидесяти апостолов и вспоминает суровый путь преподобного Теоктиста, светская история напоминает нам о возвращении легендарной "Мона Лизы" в Лувр и первых музыкальных шагах Элвиса Пресли.
Это дата, когда Земля максимально приближается к Солнцу, а человечество празднует научный гений Исаака Ньютона и важность азбуки Брайля. Именно в этот день Украина когда-то делала первые шаги на дипломатической арене, а мир впервые услышал о хит-парадах, изменивших музыкальную индустрию навсегда.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день гипноза
- День Ньютона
- День хит-парада (Pop Music Chart Day)
- Всемирный день азбуки Брайля
- День бесплатной корзины цветов (Free Flower Basket Day)
- День Могу (CanDo Day)
- Земля в перигелии (Earth at Perihelion)
Церковный праздник 4 января
Православная церковь отмечает Собор святых семидесяти апостолов, избранных Иисусом Христом для проповеди Евангелия по всему миру. Этот праздник напоминает, что миссия спасения не ограничивалась только двенадцатью ближайшими учениками, а охватывала широкий круг последователей. В то же время в этот день чтят память святого преподобного Теоктиста, который был игуменом монастыря в Кукуме Сицилийском. Преподобный Теоктист прославился как великий подвижник и духовный наставник, посвятивший жизнь служению Богу через строгий аскетизм.
События этого дня
- 1493 — Христофор Колумб, открыв Америку, направился обратно в Испанию.
- 1494 — в Цетине (современная Черногория) издан свод православных песен "Осмогласник" — первая книга в южнославянских государствах, напечатанная кириллицей.
- 1873 — во Львове основано Литературное общество имени Тараса Шевченко.
- 1885 — в штате Айова доктор Уильям Грант провел первую в мире успешную операцию по удалению аппендикса.
- 1912 — Луна оказалась на самом коротком расстоянии от Земли в XX веке (348 249 км).
- 1914 — после похищения, произошедшего в 1911 году, картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза" вернулась в Лувр.
- 1919 — Совет Восточной Галиции принял решение о присоединении к Украине.
- 1919 — Украинская Центральная Рада запретила обращение в Украине российских, немецких и австрийских денег.
- 1936 — "Billboard" напечатал первый чарт, вскоре этот чарт получил статус официального всеамериканского хит-парада.
- 1943 — американский журнал "Тайм" подвел итоги 1942 года и назвал "человеком года" Сталина.
- 1948 — после более 60 лет британской оккупации Бирма (ныне Мьянма) провозглашает независимость и становится независимой федеративной республикой.
- 1951 — Война в Корее: войска КНДР при поддержке китайцев повторно взяли Сеул
- 1954 — Элвис Пресли записал свои первые песни.
- 1958 — после 92 дней пребывания в космосе вошел в атмосферу и сгорел первый искусственный спутник Земли "Спутник 1" — первый сделанный человеком космический объект.
- 1959 — Луна-1 становится первым космическим аппаратом, который достиг второй космической скорости, приблизился к Луне и вышел на гелиоцентрическую орбиту.
- 1970 — участники группы "The Beatles" в последний раз совместно собрались на студии для записи песни "Let It Be".
- 1985 — в одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон — первой в мире суррогатной матери.
- 1991 — группа "Nirvana" подписала контракт с компанией "Geffen".
- 1992 — Албания и Узбекистан признали независимость Украины.
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем.
- 2004 — Марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе.
- 2004 — после "революции роз" в Грузии состоялись президентские выборы. Более 96 % граждан поддержали Михаила Саакашвили.
- 2004 — марсоход "Спирит" совершил посадку на Марсе.
- 2007 — Нэнси Пелоси избрана первой в истории США женщиной-спикером Палаты представителей.
- 2010 — открыт самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Дубай (ныне Бурдж Халифа).
Именинники 4 января
Артем, Денис, Николай, Александр, Остап, Павел, Семен, Станислав, Степан, Яков.
OBOZ.UA предлагает узнать, когда Кошачий Новый год.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.