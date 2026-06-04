Какой праздник отмечают 4 июня: все об этом дне

Дата 4 июня воплощает уникальное и глубокое переплетение скорби, духовного торжества и судьбоносных исторических событий. В этот день украинцы склоняют головы в общенациональной молитве, почтив память маленьких ангелов, которые невинно погибли в результате жестокой вооруженной агрессии Российской Федерации.

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В то же время мировое сообщество отмечает профессиональные и неформальные праздники – от Дня Хозяйственных Судов Украины до забавного Международного дня любимых собак породы корги. Христиане восточного обряда обращаются с молитвами к святителю Митрофану и чудотворному Корецкому образу Богородицы, тогда как западный мир отмечает торжество Тела и Крови Христовых.

Кроме того, именно этот день в разные века подарил человечеству легендарные духи "Chanel № 5", принес Киеву свободу от торговых пошлин по Магдебургскому праву и стал свидетелем рождения современного Нью-Йорка.

Праздники в Украине и мире

День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины

Международный день корги

Международный день спойлеров

День Хозяйственных Судов Украины

Международный день невинных детей – жертв агрессии

Международный день консультанта по управлению

Праздник Тела и Крови Христовых у западных христиан

Всемирный день борьбы с кариесом

Церковный праздник 4 июня

4 июня православная церковь чтит память святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского, известного своей преданностью вере и защитой православных догматов на Первом Вселенском Соборе.

Также в этот день верующие молитвенно прославляют Корецкую икону Божией Матери "Споручница грешных " – великую святыню, которая веками считается надежной заступницей, целительницей.

События этого дня

907 – завершение периода правления в Китае династии Тан

1070 – первое письменное упоминание о сыре Рокфор

1286 – Королевство Иерусалимское было объединено под властью короля Кипра Генриха II

1500 – Киев, согласно Магдебургскому праву, был освобожден от всех торговых пошлин

1630 – Тарас Трясило под Переяславом разгромил польские правительственные войска во главе с Конецпольским

1664 – Новый Амстердам переименовали в Нью-Йорк

1665 – Испанская королева Мария Анна Австрийская (Mariana de Austria) подписала указ о переименовании Разбойничьих островов (так названных Фернаном Магелланом) на Марианские

1771 – Датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открыл Аляску

1775 – 4-5 июня (по другим данным 15-16 июня) по приказу Екатерины II российские войска под командованием генерала П.Текели разрушили Запорожскую Сечь

1865 – в американском штате Огайо совершено первое в истории ограбление поезда

1874 – состоялось первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко

1921 – во Франции впервые представлены духи "Шанель" ("Chanel № 5")

1942 – началась битва за атолл Мидуэй, одна из величайших битв 2-й Мировой войны

1944 – части 5-й армии США войска вступили в Рим

1946 – Хуан Перон стал президентом Аргентины

1954 – Премьер-министры Франции и Вьетнама Жозеф Ланьель и Буу Лок подписали в Париже договор "о полной независимости Вьетнама"

1973 – новейший советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 потерпел катастрофу во время демонстративного полета на авиасалоне в Ле Бурже. Самолет загорелся в воздухе, упал и взорвался, весь экипаж погиб.

1989 – акция протеста на площади Тяньаньмэнь в столице Китая, Пекине, была жестоко подавлена танками, погибло сотни граждан.

1989 – железнодорожная катастрофа возле Уфы – крупнейшая в СССР. Во время прохождения двух пассажирских поездов произошел взрыв топливно-воздушной смеси, которая образовалась в результате аварии на трубопроводе, проходившем в 900 метрах. Погибло 575 человек (по другим данным – 645), ранено более 600

1992 – Дата принятия герба Казахстана

1996 – первый полет Ariane 5. Ракета-носитель взорвалась через 37 секунд.

2014 – Официальная дата основания 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь"

Именинники 4 июня

Владимир, Иван, Макар, Михаил, Николай, Павел, София.

OBOZ.UA предлагает полный список именинников в июне.

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