Какой праздник отмечают 31 января в Украине: все об этом дне
Последний день января в украинском календаре – это удивительное сплетение духовной крепости, высокого искусства и глобальных исторических сдвигов. Пока православный мир вспоминает святителя Никиту затворника – легендарного целителя и оберега от огня, ювелиры всего мира празднуют свой профессиональный праздник, создавая настоящие шедевры.
Однако эта дата знаковая не только традициями: 31 января в разное время ставило точку в эпохе рабства в США, регистрировало легендарную марку Coca-Cola и открывало путь человечеству к звездам через запуск первых спутников.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день ювелира
- Никитин день
- Международный день зебры Международный день зебры
- День Независимости Республики Науру
- День скотча (клейкой ленты)
Церковный праздник 31 января
31 января православная церковь чтит память святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, который через суровые подвиги и искреннее раскаяние получил от Бога дар чудотворения и исцеления, став впоследствии епископом Новгородским.
В этот же день вспоминают святых мучеников-бессребреников Кира и Иоанна, которые были врачами и безвозмездно исцеляли больных, а также мученицу Афанасию с тремя ее дочерьми, мужественно принявшими смерть за веру в Египте.
В церковной традиции этот праздник является напоминанием о силе молитвы и непоколебимости духа, а в народном календаре день Никиты считался оберегом от пожаров и стихийных бедствий.
События 31 января
- 1208 — битва при Лене: король в изгнании Сверкер II с датской армией проиграл крестьянскому войску шведов во главе с принцем Эриком
- 1729 — в Стамбуле издали первую напечатанную арабским шрифтом книгу — толковый словарь, который до сих пор считается одним из самых популярных.
- 1734 — российская императрица Анна издала тайный указ "О браках малороссов".
- 1747 — Уильям Бромфейлд открыл в Лондоне первую клинику по лечению венерических заболеваний — госпиталь Lock.
- 1865 — Конгресс принял Тринадцатую поправку к Конституции США, запрещавшую рабство.
- 1893 — в Патентном бюро США регистрируют торговую марку Coca-Cola.
- 1917 — немецкий кайзер Вильгельм II подписал приказ о неограниченной подводной войне против торговых путей союзников.
- 1941 — создана Киевская киностудия научно-популярных фильмов (с 1954 г. – Киевнаучфильм)
- 1943 — командующему 6-й армии Вермахта Фридриху Паулюсу присвоили звание генерал-фельдмаршала; в тот же день он взят в плен советскими войсками под Сталинградом.
- 1946 — вступила в силу первая конституция Югославии, объединившая шесть федеративных республик по советскому образцу.
- 1950 — Президент США Гарри Трумэн публично объявил о поддержке проекта разработки водородной бомбы, оружия, которое теоретически в сотни раз мощнее, чем атомные бомбы, сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки во время 2-й Мировой войны.
- 1958 — осуществлен запуск первого американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-1", который установил наличие околоземного радиационного пояса.
- 1961 — США провели запуск космической ракеты с шимпанзе на борту. Ракета на скорости 8000 км/ч поднялась на высоту 250 км над Землей. Шимпанзе вернулась на Землю без повреждений.
- 1966 — СССР запустил автоматическую станцию "Луна-9".
- 1999 — ученые из университета Алабама (США) получили, по их мнению, неопровержимые доказательства того, что вирус СПИДа берет свое начало в Африке, происходит от шимпанзе и впервые перешел к людям около 50 лет назад.
- 2000 — вблизи острова Анакапа произошла авиационная катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании Alaska Airlines, в которой погибло 88 человек.
- 2009 — в Кении по крайней мере 113 человек погибли и более 200 человек получили ранения в результате возгорания разлитой нефти в районе города Моло.
- 2020 — Великобритания вышла из Европейского Союза и Евратома.
Именинники 31 января
Виктор, Иван, Илья, Никита.
