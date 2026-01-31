Какой праздник отмечают 31 января в Украине: все об этом дне

Последний день января в украинском календаре – это удивительное сплетение духовной крепости, высокого искусства и глобальных исторических сдвигов. Пока православный мир вспоминает святителя Никиту затворника – легендарного целителя и оберега от огня, ювелиры всего мира празднуют свой профессиональный праздник, создавая настоящие шедевры.

Видео дня

Однако эта дата знаковая не только традициями: 31 января в разное время ставило точку в эпохе рабства в США, регистрировало легендарную марку Coca-Cola и открывало путь человечеству к звездам через запуск первых спутников.

OBOZ.UA приглашает узнать, какие секреты скрывает этот зимний день, кто сегодня празднует именины и почему Никитин день считали одним из самых мистических в году.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день ювелира

Никитин день

Международный день зебры Международный день зебры

День Независимости Республики Науру

День скотча (клейкой ленты)

Церковный праздник 31 января

31 января православная церковь чтит память святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, который через суровые подвиги и искреннее раскаяние получил от Бога дар чудотворения и исцеления, став впоследствии епископом Новгородским.

В этот же день вспоминают святых мучеников-бессребреников Кира и Иоанна, которые были врачами и безвозмездно исцеляли больных, а также мученицу Афанасию с тремя ее дочерьми, мужественно принявшими смерть за веру в Египте.

В церковной традиции этот праздник является напоминанием о силе молитвы и непоколебимости духа, а в народном календаре день Никиты считался оберегом от пожаров и стихийных бедствий.

События 31 января

1208 — битва при Лене: король в изгнании Сверкер II с датской армией проиграл крестьянскому войску шведов во главе с принцем Эриком

1729 — в Стамбуле издали первую напечатанную арабским шрифтом книгу — толковый словарь, который до сих пор считается одним из самых популярных.

1734 — российская императрица Анна издала тайный указ "О браках малороссов".

1747 — Уильям Бромфейлд открыл в Лондоне первую клинику по лечению венерических заболеваний — госпиталь Lock.

1865 — Конгресс принял Тринадцатую поправку к Конституции США, запрещавшую рабство.

1893 — в Патентном бюро США регистрируют торговую марку Coca-Cola.

1917 — немецкий кайзер Вильгельм II подписал приказ о неограниченной подводной войне против торговых путей союзников.

1941 — создана Киевская киностудия научно-популярных фильмов (с 1954 г. – Киевнаучфильм)

1943 — командующему 6-й армии Вермахта Фридриху Паулюсу присвоили звание генерал-фельдмаршала; в тот же день он взят в плен советскими войсками под Сталинградом.

1946 — вступила в силу первая конституция Югославии, объединившая шесть федеративных республик по советскому образцу.

1950 — Президент США Гарри Трумэн публично объявил о поддержке проекта разработки водородной бомбы, оружия, которое теоретически в сотни раз мощнее, чем атомные бомбы, сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки во время 2-й Мировой войны.

1958 — осуществлен запуск первого американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-1", который установил наличие околоземного радиационного пояса.

1961 — США провели запуск космической ракеты с шимпанзе на борту. Ракета на скорости 8000 км/ч поднялась на высоту 250 км над Землей. Шимпанзе вернулась на Землю без повреждений.

1966 — СССР запустил автоматическую станцию "Луна-9".

1999 — ученые из университета Алабама (США) получили, по их мнению, неопровержимые доказательства того, что вирус СПИДа берет свое начало в Африке, происходит от шимпанзе и впервые перешел к людям около 50 лет назад.

2000 — вблизи острова Анакапа произошла авиационная катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании Alaska Airlines, в которой погибло 88 человек.

2009 — в Кении по крайней мере 113 человек погибли и более 200 человек получили ранения в результате возгорания разлитой нефти в районе города Моло.

2020 — Великобритания вышла из Европейского Союза и Евратома.

Именинники 31 января

Виктор, Иван, Илья, Никита.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда верующие празднуют Масленицу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.