Какой праздник отмечают 31 октября: все об этом дне

Конец октября ежегодно богат на интересные события – как религиозные, так и светские. 31 октября в мире отмечают сразу несколько праздников, среди которых как древние христианские дни памяти, так и современные международные даты. Православные верующие чтят апостолов Стахия, Амплия и тех, что с ними и священномученика Епимаха.

Видео дня

В мире отмечают Хэллоуин, Международный день Черного моря, Всемирный день сбережений, День грязной собаки, Всемирный день городов, Всемирный день лемуров. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 31 октября

Церковные праздники 31 октября

В этот день православная церковь чтит:

Святых апостолов Стахия, Амплия и с ними, учеников апостола Павла, которые проповедовали христианство в разных странах и стали его ревностными распространителями;

Священномученика Епимаха, пострадавшего за веру во Христа в III веке.

В храмах в этот день совершаются богослужения, во время которых вспоминают подвиги апостолов и мучеников, их верность и преданность христианскому делу.

Хэллоуин

Один из самых известных осенних праздников, который берет начало с кельтского праздника Самайн. Сегодня Хэллоуин отмечают во многих странах мира – с тематическими костюмами, тыквами, сладостями и жуткими декорациями.

Хотя в Украине этот праздник не является официальным, он приобретает все большую популярность среди молодежи как веселый карнавальный день.

Международный день Черного моря

Отмечается ежегодно 31 октября – в день, когда в 1996 году шесть прибрежных государств (Украина, Болгария, Грузия, Румыния, Россия и Турция) подписали Стратегический план действий по защите Черного моря от загрязнения.

Этот праздник призван напомнить о важности экологической безопасности, сохранения морской флоры и фауны, а также рационального использования природных ресурсов.

Всемирный день сбережений

Его цель – напомнить людям о важности бережливости и финансовой грамотности. Впервые этот день отметили в 1924 году в Милане, во время Первого международного конгресса сберегательных банков. Это хороший повод пересмотреть собственные финансы, научить детей экономить и планировать расходы.

День грязной собаки

Шуточный, но популярный праздник среди владельцев домашних животных. В этот день принято позволить любимцу делать все, что он любит – бегать в лужах, играть в листьях или песке. А после – устроить спа-день с купанием и уходом.

Всемирный день городов

Призван привлечь внимание к роли городов в устойчивом развитии, урбанистики, архитектуры и экологической жизни крупных населенных пунктов. Его лозунг – "Лучший город, лучшая жизнь", и празднование ежегодно проходит в разных странах под эгидой ООН.

Всемирный день лемуров

Цель этого дня – привлечь внимание к исчезновению лемуров, которые обитают только на острове Мадагаскар. Большинство видов сейчас под угрозой из-за вырубки лесов и браконьерства.

Знаменательные исторические события 31 октября

1517 – монах-августинец, философ и теолог Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций.

1815 – британец Гемфри Дэви запатентовал шахтерскую лампу.

1902 – Проложен первый телеграфный кабель через Тихий океан – из Канады в Австралию.

1929 – Газета "Правда" призвала к проведению "всеобщей коллективизации".

1941 – На горе Рашмор (США) завершено сооружение самого большого памятника мира – 18-метровые головы четырех президентов.

1952 – В Тихом океане США провели испытания первой водородной бомбы.

1968 – Президент США Линдон Джонсон объявил о прекращении бомбардировок Демократической Республики Вьетнам.

1984 – Сикхский террорист убил премьер-министра Индии Индиру Ганди.

1992 – Папа Римский Иоанн Павел II объявил решение о церковной реабилитации итальянского астронома Галилео Галилея, который утверждал, что Земля не является центром Вселенной и был вынужден отречься от своих взглядов под давлением суда инквизиции.

1995 – Украина завершила выполнение условий договора об обычных вооружениях, ликвидировав последний, предусмотренный договором, танк Т-62.

1995 – Верховная Рада Украины приняла Закон Украины о присоединении к Уставу Совета Европы.

2015 – авиакатастрофа A321 над Синайским полуостровом.

Кто родился 31 октября

1632 – Ян Вермер, нидерландский художник-портретист ("Девушка с вином", "Бокал вина").

1795 – Джон Китс, английский поэт ("Эндимион", "К осени").

1853 – Николай Кибальчич, украинский народник, изобретатель. Организатор типографий и динамитной мастерской, разработал проект реактивного летательного аппарата.

1883 – Мари Лорансен, французская художница и граверка, художница театра, скульптор. Представительница кубизма, ар-деко.

1886 – Марко Безручко, украинский военный деятель, глава штаба Корпуса Сечевых Стрельцов, начальник штаба Армии УНР.

1981 – Олег Шафаренко, украинский хоккеист и тренер.

В этот день умерли:

1803 – Петр Калнышевский, последний кошевой атаман Запорожской Сечи.

1926 – Гарри Гудини, американский фокусник, иллюзионист.

1947 – Николай Азовский, украинский живописец (*1903).

1986 – Роберт Сандерсон Малликен, американский химик и физик. Лауреат Нобелевской премии по химии.

1996 – Марсель Карне, французский кинорежиссер.

2020 – Шон Коннери, шотландский киноактер и продюсер.

OBOZ.UA ранее рассказывал, когда празднуется Третья Пречистая.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.