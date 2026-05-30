Какой праздник отмечают 30 мая: все об этом дне

Последние выходные весны приносят с собой чрезвычайно насыщенный событиями день, в котором тесно переплелись религиозные каноны, светские праздники и всемирная история. Календарь этой даты поражает своим разнообразием: от чествования печатников и защитников украинской степи до неофициальных, но таких теплых поводов проявить заботу о домашних любимцах.

Кроме этого, для многих украинцев этот день наполнен особой духовной тишиной и молитвой за тех, кто ушел в вечность. В то же время хроники прошлого напоминают нам о драматических событиях разных эпох – от подписания позорного Эмского указа, который пытался уничтожить украинскую идентичность, до стотысячного шествия во Львове в память о выдающемся композиторе Игоре Билозоре.

Праздники в Украине и мире

День степи в Украине

Международный день картофеля

Троицкая поминальная родительская суббота

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине

День города Кременчуг

Всемирный день рассеянного склероза

День женской эмансипации

Международный день объятий кошки

Церковный праздник 30 мая

30 мая Православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу – особый день всеобщего поминовения, когда верующие вспоминают в молитвах всех усопших христиан накануне великого праздника Пятидесятницы.

Также в этот день чтят память преподобного Исаакия Исповедника, игумена Далматского, который в IV веке прославился своей ревностной защитой православной веры от арианской ереси и непоколебимым мужеством перед лицом императорского гнева.

События этого дня

1381 – начало крестьянского восстания в Англии.

1431 – в Руане сожжена Жанна д'Арк.

1536 – король Англии Генрих VIII женился на Джейн Сеймур, фрейлине его первых двух жен.

1574 – Генрих III стал королем Франции.

1635 – Тридцатилетняя война: подписан Пражский мир.

1805 – Военный наказной атаман Матвей Платов основал Новочеркасск как новый административный центр Земли Войска Донского

1871 – падение Парижской коммуны

1876 – в немецком городке Эмс российский царь Александр II подписал Эмский указ, направленный на подавление украинского языка и культуры

1884 – открыто движение по Екатерининской казенной железной дороге, которая соединила Донецкий угольный и Криворожский железорудный бассейны

1896 – в Нью-Йорке зафиксировано первое в истории ДТП: велосипедист сломал ногу в столкновении с автомобилем

1896 – на Ходынском поле в Москве погибли в давке 1389 человек, участвовавших в торжествах по случаю коронации Николая II.

1906 – в Санкт-Петербурге основано первое легальное белорусское издательство "Заглянет сонца и ў наша аконца"

1913 – в Лондоне между Балканской коалицией (Болгарское царство, Королевство Сербия, Черногория и Королевство Греция) и Османской империей подписан мирный договор, завершающий Первую Балканскую войну

1919 – во Владивостоке на Второй сессии Украинской Дальневосточной Краевой Рады принята Конституция национально-культурной автономии украинства на Дальнем Востоке

1921 – основан Донецкий горный техникум (с 1926 г. – горный институт)

1923 – в Праге основано Украинское историко-филологическое общество во главе с Дмитрием Антоновичем

1942 – авиация Великобритании осуществила первый массовый налет на Третий Рейх – в рейде участвовали около тысячи самолетов

1980 – Папа Римский Иоанн Павел II посетил Францию

1982 – 16-м членом НАТО стала Испания (первая страна со времени вступления ФРГ в 1955 году)

1985 – Во Франции на авиакосмическом салоне состоялся первый показ самолета Ан-124 "Руслан"

1999 – В Минске в давке в переходе станции метро "Немига" погибло 54 человека, сотни ранены.

2000 – в день похорон украинского композитора Игоря Билозора, умершего от травм, полученных в драке с российскими шовинистами, на улицы Львова вышло более 100 тысяч человек.

Именинники 30 мая

Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросиния.

