Петра и Павла по новому календарю: когда празднуют

Летний период в православном церковном календаре традиционно богат на выдающиеся религиозные события, среди которых особое место занимает День святых апостолов Петра и Павла. Этот великий христианский праздник имеет не только глубокий духовный смысл, но и знаменует собой завершение длительного летнего говения.

После проведения масштабной реформы и перехода украинских церквей на современное летоисчисление у многих верующих возникают вопросы относительно актуальных праздничных дат. Для правильного планирования этого дня стоит четко разбираться в различиях между новоюлианской и старой юлианской системами. Кроме того, важно знать ключевые обычаи, церковные наставления и традиционные народные запреты, связанные с этим торжественным днем.

Дата празднования Петра и Павла

После перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви на новоюлианскую систему, который состоялся в 2023 году, даты большинства непереходных праздников сместились. Таким образом, по новому стилю День Петра и Павла в 2026 году будет отмечаться 29 июня. Эта дата теперь является фиксированной для большинства украинских приходов. Зато религиозные общины, которые остались верными юлианскому календарю, будут праздновать этот день на 13 дней позже – 12 июля.

Важной особенностью праздника является то, что он непосредственно связан с Петровым постом (Петровкой).

В 2026 году по новоюлианскому календарю этот пост начнется 8 июня и продлится до 28 июня включительно, завершаясь как раз накануне дня чествования апостолов.

Традиции и правила праздника Петра и Павла

Праздник установлен в честь ближайших учеников Иисуса Христа, которые стали первыми и самыми влиятельными проповедниками христианского учения в мире. В этот торжественный день верующим рекомендуется:

Посетить праздничное богослужение в храме;

Обратиться к святым апостолам с искренними молитвами об укреплении в вере и покровительстве;

Почтить покровителей миссионерского служения добрыми делами.

Поскольку праздник является днем официального разговения, после окончания поста снимаются все строгие гастрономические ограничения. Украинские семьи традиционно устраивают праздничный семейный обед, в который разрешено включать любые скоромные блюда, в частности мясные угощения и разнообразные рыбные деликатесы.

Запреты праздника

Как по строгим церковным канонам, так и по давним народным традициям, в День Петра и Павла действует строгий запрет на выполнение тяжелого физического и домашнего труда. Поскольку это большой двунадесятый праздник, верующим категорически не рекомендуется заниматься генеральной уборкой дома, стирать одежду, шить, вышивать или возиться на огороде.

Важное предостережение на праздник: в этот день также не следует вступать в конфликты, ссориться с близкими или проявлять любую агрессию.

Кроме того, считается большим грехом отказывать людям, которые просят о помощи. Вместо чрезмерного труда и бытовой суеты, этот день стоит полностью посвятить духовному переосмыслению, искренней молитве и приятному, спокойному общению с семьей.

