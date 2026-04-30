Какой праздник отмечают 30 апреля: все об этом дне

30 апреля – день, в котором переплелись важные государственные события, международные праздники и давние народные традиции. Именно в этот день в Украине чествуют пограничников, а в мире звучат ритмы джаза и вспоминают легенды Вальпургиевой ночи.

Для верующих дата связана с памятью святого апостола Иакова Заведеева, одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Также 30 апреля вошло в историю благодаря событиям, изменившим судьбы стран и народов.

Праздники в Украине и мире

День пограничника Украины

Международный день джаза

Вальпургиева ночь

День прически

Всемирный день мобильности и доступности

Церковный праздник 30 апреля

Верующие чтят память святого апостола Иакова Заведеевого, одного из ближайших учеников Иисуса Христа и родного брата евангелиста Иоанна Богослова. В народной традиции этот день связывали с прекращением дальних поездок и сватовства, поскольку апрель уже завершался, а май считался неблагоприятным месяцем для создания новой семьи.

События этого дня

711 — войско Тарика бен Зияда высадилось на побережье Испании, начав ее завоевание.

1803 — США купили Луизиану у Франции за 15 млн долларов.

1838 — Никарагуа отделилась от Центральноамериканской Федерации.

1840 — петербургский цензор П.Корсаков подписал билет на выдачу "Кобзаря" Т.Шевченко из типографии Е. Фишера. День выхода в свет первого произведения Кобзаря.

1854 — открытие первой железной дороги в Бразилии.

1863 — началась битва при Чанселорсвилле.

1900 — аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами.

1905 — российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.

1918 — Николай Василенко назначен атаманом (Председателем Совета Министров) гетмана Скоропадского.

1977 — британская рок-группа Led Zeppelin установила мировой рекорд по посещаемости концертов. В Понтиаке (пригород Детройта), число слушателей составило 76 299 человек.

1999 — в связи с выполнением своего мандата в Украине завершила работу миссия ОБСЕ.

2018 — АТО на востоке Украины было изменено на Операцию Объединенных сил.

Именинники 30 апреля

Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

