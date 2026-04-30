Какой праздник отмечают 30 апреля: все об этом дне
30 апреля – день, в котором переплелись важные государственные события, международные праздники и давние народные традиции. Именно в этот день в Украине чествуют пограничников, а в мире звучат ритмы джаза и вспоминают легенды Вальпургиевой ночи.
Для верующих дата связана с памятью святого апостола Иакова Заведеева, одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Также 30 апреля вошло в историю благодаря событиям, изменившим судьбы стран и народов.
Какие праздники отмечают в этот день, кого поздравляют с именинами и чем особенна эта дата
Праздники в Украине и мире
- День пограничника Украины
- Международный день джаза
- Вальпургиева ночь
- День прически
- Всемирный день мобильности и доступности
Церковный праздник 30 апреля
Верующие чтят память святого апостола Иакова Заведеевого, одного из ближайших учеников Иисуса Христа и родного брата евангелиста Иоанна Богослова. В народной традиции этот день связывали с прекращением дальних поездок и сватовства, поскольку апрель уже завершался, а май считался неблагоприятным месяцем для создания новой семьи.
События этого дня
- 711 — войско Тарика бен Зияда высадилось на побережье Испании, начав ее завоевание.
- 1803 — США купили Луизиану у Франции за 15 млн долларов.
- 1838 — Никарагуа отделилась от Центральноамериканской Федерации.
- 1840 — петербургский цензор П.Корсаков подписал билет на выдачу "Кобзаря" Т.Шевченко из типографии Е. Фишера. День выхода в свет первого произведения Кобзаря.
- 1854 — открытие первой железной дороги в Бразилии.
- 1863 — началась битва при Чанселорсвилле.
- 1900 — аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами.
- 1905 — российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания.
- 1918 — Николай Василенко назначен атаманом (Председателем Совета Министров) гетмана Скоропадского.
- 1977 — британская рок-группа Led Zeppelin установила мировой рекорд по посещаемости концертов. В Понтиаке (пригород Детройта), число слушателей составило 76 299 человек.
- 1999 — в связи с выполнением своего мандата в Украине завершила работу миссия ОБСЕ.
- 2018 — АТО на востоке Украины было изменено на Операцию Объединенных сил.
Именинники 30 апреля
Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
