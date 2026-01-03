Какой праздник отмечают 3 января в Украине: все об этом дне

3 января церковь чтит пророка Ветхого Завета и христианского мученика, а мировое сообщество обращает внимание на культуру, достоинство человека, внутреннее здоровье и астрономические явления.

В мире отмечают День Толкина, Международный день здоровья души и тела, День против унижения, День перигелия. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 3 января

Церковные праздники

Святой пророк Малахия – последний пророк Ветхого Завета. Малахия жил в V веке до нашей эры, после возвращения евреев из вавилонского плена.

Пророк остро критиковал священников за лицемерие, призывал народ к искреннему служению Богу и подчеркивал ответственность за моральное состояние общества. В христианской традиции Малахию считают предсказателем пришествия Мессии, а его слова – подготовкой к Новому Завету. День памяти пророка напоминает о важности внутренней честности и живой веры.

Святой мученик Гордей был римским воином и сотником, который жил в III веке во времена гонений на христиан. Несмотря на высокий воинский чин, он открыто признал свою веру во Христа, отказавшись отречься от нее даже под угрозой смерти.

По преданию, Гордей добровольно явился перед правителями, когда услышал о казнях христиан, и публично заявил о своей вере. За это его подвергли пыткам и казнили. В христианской традиции он является примером мужества, верности убеждениям и способности поставить духовные ценности выше земной карьеры и безопасности.

День Толкина

День Толкина посвящен памяти и творческому наследию британского писателя и филолога Джона Рональда Руэла Толкина, автора "Властелина колец" и "Хоббита". Именно 3 января – день его рождения. Праздник отмечают поклонники фантастики, литературы и мироздания как искусства.

Международный день здоровья души и тела

Эта дата посвящена идее целостного подхода к здоровью человека. Она напоминает, что физическое состояние невозможно отделить от психического и эмоционального благополучия. День призывает обратить внимание на баланс между работой и отдыхом, телесными потребностями и внутренним состоянием.

В этот день часто говорят о профилактике выгорания, важности психологической поддержки и заботы о себе не только на физическом уровне.

День против унижения

Международная инициатива, направленная на привлечение внимания к проблеме унижения, дискриминации и психологического насилия. Речь идет как о бытовых формах унижения, так и о системных явлениях – в школах, на работе, в обществе.

День перигелия

3 января обычно приходится на астрономический момент, когда Земля находится в перигелии – ближайшей точке своей орбиты к Солнцу. Несмотря на распространенное представление, именно зимой Земля находится ближе к Солнцу, чем летом.

Исторические события 3 января

2009 – был запущен первый блок блокчейна Bitcoin, положивший начало эре криптовалют.

1977 – компания Apple представила свой первый персональный компьютер.

1957 – Hamilton Watch показала первые в мире электронные часы.

1924 – британская экспедиция открыла каменный саркофаг фараона Тутанхамона.

1919 – Украинская Национальная Рада приняла постановление об объединении ЗУНР с УНР.

1918 – Одесса провозгласила себя "временно свободным городом".

