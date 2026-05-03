Какой праздник отмечают 3 мая в Украине: все об этом дне
Этот день богат на события, которые охватывают несколько веков и разные уголки мира – от принятия первой в Европе конституции до чествования памяти выдающихся украинских святых. Для кого-то 3 мая ассоциируется с важными государственными датами, для кого-то – с церковными праздниками, а кто-то просто радуется Всемирному дню веселья.
В Украине этот день имеет особое значение благодаря глубокой духовной традиции Киево-Печерской Лавры и памяти об одном из самых почитаемых подвижников украинского монашества.
Кроме того, 3 мая – это еще и дата, которая напоминает о борьбе за свободу слова, о важности семейных ценностей и даже о маленьких радостях, таких как написание искренних отзывов или наслаждение сладостями. В этом материале OBOZ.UA собрал все самое интересное: от церковных праздников и исторических событий до современных международных дат и имен, которые отмечают 3 мая.
Праздники в Украине и мире
- Всемирный день свободы прессы
- Всемирный день веселья
- Международный день рассветного хора
- Международный день семейного равенства
- Международный день пермакультуры
- Международный день умерших матерей
- Международный день лесных детских садов
- Международный день Солнца
- День словотворца
- День кондитера
- День написания отзыва
- Международный день дикой коалы
Церковный праздник 3 мая
В этот день православная церковь чтит память преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, который является одним из основателей отечественного монашества и выдающимся строителем знаменитой Лавры. Также 3 мая верующие молитвенно прославляют чудотворные Киево-Печерские иконы Божьей Матери "Успение" и непосредственно саму Печерскую икону, которые считаются небесными покровительницами и символами духовной мощи святыни.
События этого дня
- 1481 — крупнейшее из трех землетрясений произошло на острове Родос и вызвало примерно 30 000 жертв.
- 1568 — разгневанные жестоким наступлением испанских войск на форт Керолайн, французские войска сжигают форт Сан-Матео и убивают сотни испанцев.
- 1616 — Луденский договор завершает гражданскую войну во Франции.
- 1715 — полное солнечное затмение видно в Северной Европе и Северной Азии, как предсказывал Эдмонд Галлей с точностью до четырех минут.
- 1783 — российская императрица Екатерина II запретила указом крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться из мест последней ревизии: состоялось закрепощение крестьян.
- 1791 — Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 мая — вторую конституцию в Европе (после Конституции Пилипа Орлика 1710 года) и третью в мире (после Конституции США). В Польше этот день отмечается как национальный праздник.
- 1808 — Финская война: Швеция теряет крепость Свеаборг.
- 1815 — Неаполитанская война: Иоахим Мюрат, король Неаполя, потерпел поражение от австрийцев в битве при Толентино, решающей битве войны.
- 1841 — Новая Зеландия объявлена британской колонией.
- 1880 — открыт первый в Украине львовский конный трамвай.
- 1991 — в столице Намибии подписана "Виндхукская декларация", призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
- 1995 — указом Президента Л.Кучмы установлен первый после 1991 года орден Украины — Богдана Хмельницкого.
- 2004 — протестантские церкви, существовавшие в Нидерландах на протяжении сотен лет раздельно, объединились в Протестантскую церковь Нидерландов.
- 2014 — создан добровольческий батальон "Айдар".
Именинники 3 мая
Тимофей, Мавр, Николай, Петр, Феодосий, Григорий, Анатолий, Артемий, Ульяна, Юлиана.
