Какой праздник отмечают 3 мая в Украине: все об этом дне

Этот день богат на события, которые охватывают несколько веков и разные уголки мира – от принятия первой в Европе конституции до чествования памяти выдающихся украинских святых. Для кого-то 3 мая ассоциируется с важными государственными датами, для кого-то – с церковными праздниками, а кто-то просто радуется Всемирному дню веселья.

Видео дня

В Украине этот день имеет особое значение благодаря глубокой духовной традиции Киево-Печерской Лавры и памяти об одном из самых почитаемых подвижников украинского монашества.

Кроме того, 3 мая – это еще и дата, которая напоминает о борьбе за свободу слова, о важности семейных ценностей и даже о маленьких радостях, таких как написание искренних отзывов или наслаждение сладостями. В этом материале OBOZ.UA собрал все самое интересное: от церковных праздников и исторических событий до современных международных дат и имен, которые отмечают 3 мая.

Праздники в Украине и мире

Всемирный день свободы прессы

Всемирный день веселья

Международный день рассветного хора

Международный день семейного равенства

Международный день пермакультуры

Международный день умерших матерей

Международный день лесных детских садов

Международный день Солнца

День словотворца

День кондитера

День написания отзыва

Международный день дикой коалы

Церковный праздник 3 мая

В этот день православная церковь чтит память преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, который является одним из основателей отечественного монашества и выдающимся строителем знаменитой Лавры. Также 3 мая верующие молитвенно прославляют чудотворные Киево-Печерские иконы Божьей Матери "Успение" и непосредственно саму Печерскую икону, которые считаются небесными покровительницами и символами духовной мощи святыни.

События этого дня

1481 — крупнейшее из трех землетрясений произошло на острове Родос и вызвало примерно 30 000 жертв.

1568 — разгневанные жестоким наступлением испанских войск на форт Керолайн, французские войска сжигают форт Сан-Матео и убивают сотни испанцев.

1616 — Луденский договор завершает гражданскую войну во Франции.

1715 — полное солнечное затмение видно в Северной Европе и Северной Азии, как предсказывал Эдмонд Галлей с точностью до четырех минут.

1783 — российская императрица Екатерина II запретила указом крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться из мест последней ревизии: состоялось закрепощение крестьян.

1791 — Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принял Конституцию 3 мая — вторую конституцию в Европе (после Конституции Пилипа Орлика 1710 года) и третью в мире (после Конституции США). В Польше этот день отмечается как национальный праздник.

1808 — Финская война: Швеция теряет крепость Свеаборг.

1815 — Неаполитанская война: Иоахим Мюрат, король Неаполя, потерпел поражение от австрийцев в битве при Толентино, решающей битве войны.

1841 — Новая Зеландия объявлена британской колонией.

1880 — открыт первый в Украине львовский конный трамвай.

1991 — в столице Намибии подписана "Виндхукская декларация", призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.

1995 — указом Президента Л.Кучмы установлен первый после 1991 года орден Украины — Богдана Хмельницкого.

2004 — протестантские церкви, существовавшие в Нидерландах на протяжении сотен лет раздельно, объединились в Протестантскую церковь Нидерландов.

2014 — создан добровольческий батальон "Айдар".

Именинники 3 мая

Тимофей, Мавр, Николай, Петр, Феодосий, Григорий, Анатолий, Артемий, Ульяна, Юлиана.

OBOZ.UA ранее предлагал узнать обо всех церковных праздниках, которые будут отмечаться в мае.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.